Almanya'dan çarpıcı iddia: Türkiye komutasındaki NATO kuvveti Rusya'ya karşı harekete geçiyor

NATO'nun Ukrayna sınırında asker konuşlandıran Rusya'ya karşı Türkiye'nin komutasındaki hızlı müdahale kuvvetini hazır duruma getirme hazırlığı içinde olduğu iddia edildi.

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RUS birliklerinin Ukrayna sınırına konuşlanması nedeniyle NATO ve Rusya arasındaki gerginlik tırmanıyor. Alman Welt gazetesine göre; NATO, Rusya'ya karşı ilk somut askeri adımını attı ve hızlı müdahale kuvvetini operasyona hazır duruma getirmeye başladı. Gazetenin haberinde NATO bünyesindeki Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti (VJTF) adlı birimin beş gün içinde kriz bölgesinde konuşlanmaya hazır duruma getirileceği belirtiliyor.

Şu an Türkiye'nin komutasında

NATO'nun en hızlı birimi olan VJTF'nin komutası ise şu anda Türkiye'de. Haberde Türk birliklerinin de öncü kuvvet olarak hazır beklediği ve iki ila yedi gün içinde operasyona hazır duruma geleceği aktarılıyor. Türkiye'nin geçen yıl Polonya'dan devraldığı VJTF'nin komutası önümüzdeki yılın başında Fransa'ya geçecek. Fransız birliklerinin de 45 gün içinde operasyona hazır durumda olacağı ifade ediliyor.

NATO'nun en hızlı hareket eden birimi

VJTF, yaklaşık 40 bin askerden oluşan çok uluslu NATO Mukabele Kuvvetinin (NRF) en hızlı hareket eden birimi. İttifakın savunmasında ve dünya çapındaki krizlerde harekete geçen NRF, son olarak Afganistan'daki tahliye operasyonlarında görev almıştı. Rusya'nın Kırım'ı ilhakından sonra caydırıcılık amaçlı kurulan VJTF ise yaklaşık 20 bin askerini kısa süre içinde mobilize edebiliyor ve belirlenen kriz bölgesine konuşlandırabiliyor.