Avrupa'da doğal gaz krizi had safhaya yükselmiş durumda

AVRUPA'nın doğal gaz krizi her geçen gün büyüyor. Bir yılda yüzde 800 artan fiyatlar salı günü yeni bir zirve daha yaşadı. Fransa, elektrik için petrolle çalışan santralleri devreye soktu.

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RUSYA'nın Almanya ile yaşadığı krizle Yamal boru hattından gaz miktarını yarıya düşürmesiyle enerji krizi derinleşiyor.

Avrupa'da enerji piyasası salı günü fiyatlarda yaşanan yüzde 25'lik artışla adeta felç oldu. Ekim ayında enerji fiyatlarındaki yükselişin kontrol altında olduğuna ilişkin Avrupa başkentlerinden gelen açıklamalar yerini paniğe bıraktı.

Önceki gün tarihte ilk kez bin metreküp doğal gazın fiyatı 2 bin 100 doları aşarak 2 bin 145 dolara çıktı. Avrupa'da havaların soğuması ve enerji tüketiminin artmasıyla doğal gaz talebindeki yükseliş fiyatları rekor seviyeye çekti. Avrupa'nın önde gelen enerji ihracatçısı ülkelerinden Fransa, elektrik üretimi için petrolle çalışan santralleri devreye soktu.

Avrupa'da doğal gaz fiyatları sene başından bu yana yüzde 800'den fazla yükseliş kaydetti. Enerji fiyatlarındaki yükselişin tedarik zincirinde çöküşle sonuçlanmasından endişe duyuluyor.

Rusya'dan akış yarı yarıya azaldı

Rusya'nın pazar günü Almanya ile yaşadığı diplomatik krizi takiben Yamal üzerinden Almanya'nın Mallnow kompresörüne aktardığı doğal gaz miktarı pazar gününden beri yarıya indi. Yamal'dan iletilen gaz 35 milyon metreküpten 17 milyon metreküpe düştü.

Fransa çaresiz kaldı

Bloomberg'in haberine göre; Avrupa'nın enerji ihracatçısı ülkelerinden Fransa, Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde devre dışı bıraktığı nükleer santrallerin oluşturduğu elektrik üretim açığını kapatmak için salı günü petrolle çalışan altı elektrik santralini yeniden devreye almak zorunda kaldı. Fransız hükümeti gelişmeler sonucu faaliyeti durdurulan bazı nükleer santrallerin yeniden devreye alınmasını talep etti.

Reaktörler kapandıkça kriz derinleşiyor Fransa, ocak ayının başına kadar ülkenin elektrik üretiminin yüzde 80'ini karşılayan nükleer santrallerin yüzde 30'unu devre dışı bırakacağını açıklamıştı. Almanya da mevcut nükleer reaktörlerinin yüzde 50'sini yıl sonuna kadar kapatma taahhüdünde bulunmuştu. Eğer bu taahhütler gerçekleşirse Avrupa çapında daha fazla doğal gaz talebi oluşacağı ve fiyatların tırmanmaya devam edeceği kaydedildi.

Tedarik zinciri çökebilir

Enerji maliyetlerindeki artışın Avrupa'da tedarik zincirini çökertmesinden ve gıda fiyatlarını tarihi seviyelere yükselterek enflasyonu körüklemesinden de endişe ediliyor.

Kıta genelinde birçok elektrik tedarikçisi firmanın ve fabrikanın enerji maliyetlerini karşılayamadıkları gerekçesiyle kapanma tehdidiyle karşı karşıya olduğu belirtildi. Birçok gübre fabrikasının da faaliyetlerini durdurduğu aktarıldı.