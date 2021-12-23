Mahkum dizisi konusu nedir Mahkum oyuncu kadrosu tam liste

FOX ekranlarında perşembe akşamları yayınlanan dizi Mahkum daha ilk bölümü ile ses getirdi. İsmail Hacıoğlu ve Onur Tuna'nın başrolünde olduğu dizi Mahkum, aslında “Innocent Defendant” adlı Kore dizisinden uyarlama. Peki Mahkum dizisi konusu nedir, Mahkum oyuncu kadrosundaki isimler kimler? Mahkum nerede çekiliyor?

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FOX ekranlarının en yeni dizilerinden biri olan Mahkum ekran macerasına hızlı başladı. Daha ilk bölümü ile büyük ses getirdi. İsmail Hacıoğlu, Onur Tuna, Seray Kaya, Melike İpek Yalova gibi isimlerinde başrolünde olduğu Mahkum dizisi aslında Kore dizisi olan “Innocent Defendant” uyarlaması. Bir Kore dizisini daha ekranlarına uyarlanan FOX TV, Mahkum dizisi ile seyirciden tam not aldı. Türkiye'nin en zengin ailelerinden olan Barış-Savaş Yaseri ve Cumhuriyet Başsavcısı Fırat Bulut'un hikayesini anlatan Mahkum dizisinin oyuncu kadrosu da çok iddialı. Özellikle İsmail Hacıoğlu oyunculuğu ile seyirciden alkış toplarken Onur Tuna, Melike İpek Yalova performasnları ile adında söz ettirdi. Peki Mahkum dizisi konusu nedir, oyuncu kadrosu tam listesi....

Mahkum dizisi oyuncuları kim?

Yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk’ün oturduğu, senaryosunu Uğraş Güneş’in uyarladığ, başrollerini Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya ve Melike İpek Yalova’nın üstlendiği dizide Hakan Karsak, Anıl İlter, Tugay Mercan, Hayal Köseoğlu, Muharrem Türkseven, Bülent Seyran, Furkan Kalabalık, Burcu Cavrar, Alara Bozbey, Gürberk Polat, Murat Şahan, Gökhan Tercan, Alya Sude Mazak, İlker Yağız Uysal, Nihal Koldaş, Bülent Düzgünoğlu, Mehmet Ulay ve Hakan Salınmış gibi ünlü isimler yer alıyor.

Mahkum dizisi konusu ne: Fırat Bulut, İstanbul Adliye'sinde görevli bir cumhuriyet savcısıdır. Başarılı bir savcı olan Fırat, eşi Zeynep ve beş yaşındaki kızı Nazlı'yla mutlu bir hayat yaşar. Ancak bir gün uyandığında son dört ayda olanları hiçbir şekilde hatırlamadan kendisini cezaevinde bulur. En son anısı, kızının doğum gününü kutladığı gecedir. Şok ve dehşet içinde, karısını ve kızını öldürmekle suçlandığını fark eder. İkinci duruşması yaklaşmaktadır ve müebbet cezasına çarptırılmıştır.Karısını ve kızını gerçekten öldürmüş müdür? Cumhuriyet savcısı Fırat Bulut’un hapsedilmesinden önce araştırdığı en son dava, ülkenin en önce gelen ailelerinden olan Yesari'lerin halefleri olan ikiz kardeşlerden, Barış Yesari'nin davasıdır.. Barış Yesari'nin evinde bir genç kız öldürmüştür. Hafızası geçici olarak mı yoksa sonsuza dek mi kaybolmuştur teşhis konulamayan Fırat Bulut, masumiyetini kanıtlamak için hem hatırlamak, hem hayatta kalmak hem de cezaevinden kaçmak zorundadır.

Yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk’ün oturduğu Mahkum dizisinin çekimleri İstanbul'da gerçekleşiyor.