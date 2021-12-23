AnadoluJet'in Belgrad-Ankara uçuşları başladı

AnadoluJet, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan Ankara'ya seferler düzenlemeye başladı.

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AnadoluJet'in bugün ilki gerçekleştirilen Belgrad-Ankara seferi için Belgrad'da yapılan etkinliğe Türk Havayolları (THY) Yönetim Kurulu üyesi Orhan Birdal, Anadolujet Bölgesel Uçuşlar Başkanı Şamil Karakaş, Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, Belgrad Nikola Tesla Havalimanı Müdürü Miodrag Mirkoviç, Türk ve Sırp yetkililer ile basın mensupları katıldı.

Belgrad Nikola Tesla Havalimanı Müdürü Mirkoviç, burada yaptığı konuşmada, mutluluk ve heyecanını dile getirerek "Bu tür gelişmeler, Kovid-19 pandemi sürecinin sona ereceğine yönelik birer umut teşkil ediyor." dedi.

Ankara-Belgrad uçuşlarının haftada iki kez yapılacağını ve bunun tarihte bir ilk olduğunu belirten Mirkoviç, "THY ana partnerlerimiz arasında yer alıyor. Havalimanımızın gelen yolculara çok iyi hizmet vereceğinden eminim." diye konuştu.

THY Yönetim Kurulu Üyesi Birdal da 2008 yılından beri Ankara Esenboğa ve İstanbul Sahiba Gökçen merkezli AnadoluJet uçuşlarıyla, dünyanın önemli merkezlerine seferler düzenlendiğini ifade etti.

Belgrad'ın, Avrupa'nın tarihi bir dokuya sahip en eski kentlerinden olduğunu hatırlatan Birdal, "Ankaralı hemşerilerimizin bu güzel ülkeyi ve Belgrad'ı, Sırbistanlı vatandaşların da Ankara'yı ve güzel ülkemizi daha fazla ziyaret edeceklerinden eminim." ifadesini kullandı.

THY'nin hali hazırda İstanbul-Belgrad arasında 14 frekans uçuş gerçekleştiğini ifade eden Birdal, "23 Aralık’tan itibaren Ankara-Belgrad uçuşları, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftada iki kez gerçekleşecek." dedi.

Sırbistan ile Türkiye arasındaki seyahatlerde vize istenmediğini, pasaport ile seyahatin mümkün olduğunu vurgulayan Birdal, "Yakın zamanda sadece kimlik kartlarıyla seyahat etmenin mümkün olacağını ümit ediyoruz." açıklamasında bulundu.

AnadoluJet'in Ankara-Belgrad uçuşlarında ucuz ve konforlu hizmet sunacağını ifade eden Birdal, "Bu vesileyle, Anadolu ile Belgrad arasındaki ekonomik, kültürel ve sosyal bağların arttırılmasını hedefliyoruz.” diye konuştu.

Anadolujet Bölgesel Uçuşlar Başkanı Karakaş, AnadoluJet'in 13 yıllık geçmişinde iyi bir başarı elde ettiğini belirtirterek, "Ankara-Belgrad uçuşlarıyla Sırp dostlarımızı Ankara'ya ve tabii ki Kapadokya'ya davet ediyorum. Ankara, görülmesi gereken başkentlerden birisi. Kapadokya da bildiğiniz gibi peri bacalarının olduğu, muhteşem vadilere sahip. Yeni uçuşlarımızla bu ziyareti gerçekleştirebilirsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara merkezli AnadoluJet uçuşlarını yüzde 50 arttırmayı hedeflediklerini söyleyen Karakaş, Belgrad'ın bu stratejinin ilk adımı olduğunu da kaydetti.

Belgrad Büyükelçisi Aksoy, Türkiye ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin hızla ilerlediğini ifade ederek "10 sene önce Sırbistan'daki Türkiye yatırımları 1 milyon avroydu. Bugün 250 milyon avroya çıktı. 1,5 milyar dolar olan ticaret hacmimizi, 2 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

İki ülke arasındaki turizmin giderek hızlandığını hatırlatan Aksoy, "Ekim ayı itibarıyla Türkiye'yi ziyaret eden Sırpların sayısı 200 bini, Sırbistan'ı ziyaret eden Türk turist sayısı da 40 bini geçti." dedi.

Belgrad-Ankara uçuşlarıyla Kapadokya'ya ulaşımın çok daha kolay olacağını ifade eden Aksoy, sözlerini, "Aynı zamanda Sırp turistler Kayseri'de, Erciyes'te kış tatillerini yapabilecekler." şeklinde tamamladı.