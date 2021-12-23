Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan buluşma iddiası için Can Ataklı'ya sert cevap: Medya tetikçisi!

Hazine ve Maliye Bakanlığı Can Ataklı’nın iddialarına basın açıklamasıyla cevap verdi. Ataklı, yeni kur politikasının açıklandığı ve doların düştüğü günden bir gün önce 19 Aralık günü Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin eski Bakan Berat Albayrak’ı ziyaret ettiğini iddia etmişti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 20 Aralık Pazartesi günü kura dayalı mevduat modeline geçiş yapılacağının açıklanmasıyla döviz kurları sert düşüşe geçmişti. Korkusuz yazarı Can Ataklı bu politikaların açıklanmasından bir gün önce Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin eski Bakan Berat Albayrak'ı ziyaret ettiğini öne sürmüştü.

Hazine ve Maliye Bakanlığı yaptığı basın açıklamasıyla bu iddialara sert tepki göstererek Ataklı'nın "medya tetikçiliği" yaptığını söyledi. Açıklamada şunlar denildi:

"Gazetecilik ilkeleri ile asla bağdaştırılamayacak, gerçeklerle yakından uzaktan ilgisi olmayan bu köşe yazısındaki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Kamuoyunda vesayet rejimi savunuculuğu dahil birçok yalan ve iftira dolu yazıları ile gündeme gelen Can Ataklı’nın dezenformasyon odaklı kaleme aldığı bu iddialar Türkiye Ekonomi Modelini itibarsızlaştırma piyasalarda ve kamuoyunda olumsuz algı oluşturma amacı taşımaktadır. Söz konusu bu yazı en hafif tabir ile “medya tetikçiliği”dir. Hayal dünyasını yalanlarla ve kurgu senaryolarla köşesine taşıyan bu kişi hakkında gerekli adli işlemler başlatılacaktır."

Ne yazmıştı?

Korkusuz yazarı Can Ataklı, Hazine ve Maliye Başkanı Nurettin Nebati'nin, 18 seviyesini aşarak tarihi zirveyi gören doların sert bir düşüşle 11,09'a kadar gerilediği 20 Aralık gününden bir gün önce eski Bakan Berat Albayrak'ı ziyaret ettiğini iddia etmişti.