BIST 1.799
DOLAR 11,35
EURO 12,84
ALTIN 658,46
HABER /  GÜNCEL

Tekneyle kaçmaya çalışan 51 FETÖ üyesi yakalandı

Tekneyle kaçmaya çalışan 51 FETÖ üyesi yakalandı

İZMİR'de, yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 3’ü Suriye uyrkulu, 54 kişi yakalandı. Yakalanan 51 Türk vatandaşının haklarında FETÖ üyeliğinden arama kararı bulunan ve mahkemeleri devam eden kişiler olduğu belirlendi.

Abone ol

Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Dikili ilçesinde bir grubun tekneyle yasa dışı yollardan yurt dışına kaçacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Çandarlı Körfezi Kız Kulesi Adası açıklarında tekneyi durduran ekipler, 51'i Türk vatandaşı, 3'ü Suriye uyruklu 54 kişiyi yakaladı. Yapılan çalışmada, 13 Türk vatandaşı hakkında 'FETÖ'ye üye olma' suçundan arama kararı bulunduğu, 38'inin ise aynı suçtan mahkemelerinin devam ettiği belirlendi.

Yakalananlar, Dikili İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
'Vatandaş bir kadeh, devlet 3 kadeh içiyor' dedi alkol ölümleri için hükümeti suçladı
'Vatandaş bir kadeh, devlet 3 kadeh içiyor' dedi alkol ölümleri için hükümeti suçladı
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
İngiltere’de otomobil üretimi kasımda yüzde 28,7 daraldı
İngiltere’de otomobil üretimi kasımda yüzde 28,7 daraldı
TURKOVAC aşılarında ilk sevkiyat gerçekleşti
TURKOVAC aşılarında ilk sevkiyat gerçekleşti
Salon başkanı sınav görevli ücretleri 2021 AUGİS ödemeleri
Salon başkanı sınav görevli ücretleri 2021 AUGİS ödemeleri
TBB'den öğrencisine şiddet uygulayan öğretmen hakkında suç duyurusu
TBB'den öğrencisine şiddet uygulayan öğretmen hakkında suç duyurusu
Aydın'da 9 yıl hapis cezası ile aranıyordu! Bulunduğu yer herkesi hayrete düşürdü
Aydın'da 9 yıl hapis cezası ile aranıyordu! Bulunduğu yer herkesi hayrete düşürdü
Hindi fiyatları ŞOK-A101-BİM kaç para en düşük hindi fiyatları 2021
Hindi fiyatları ŞOK-A101-BİM kaç para en düşük hindi fiyatları 2021
Bakan Nureddin Nebati'nin toplantısı sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan flaş açıklama
Bakan Nureddin Nebati'nin toplantısı sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan flaş açıklama
Kastamonu'da kayıp olarak aranıyordu! Kahreden haber geldi: Bakın nerede bulundu
Kastamonu'da kayıp olarak aranıyordu! Kahreden haber geldi: Bakın nerede bulundu