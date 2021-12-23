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Bakan Nureddin Nebati'nin toplantısı sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan flaş açıklama

Bakan Nureddin Nebati'nin toplantısı sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan flaş açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında Finansal İstikrar Komitesi'nin ikinci toplantısı sonrası bakanlıktan basın açıklaması yayınlandı.

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HAZİNE ve Maliye Bakanlığı'nca, Finansal İstikrar Komitesi'nin 2'nci toplantısında Türk lirasının değerinin korunması ve tasarrufların güçlendirilmesi için yeni araçların geliştirilmesi hususunda ilgili kurum ve kuruluşlar arasında eş güdüm sağlanması vurgusu yapıldığı açıklandı.

Finansal İstikrar Komitesi'nin ikinci toplantısı sonrası yapılan açıklamada Türk Lirasının değerinin korunması ve tasarrufların güçlendirilmesi için yeni araçların geliştirilmesi hususunda görüşüldüğü vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde finansal istikrarın sağlanması ve sürdürülebilir büyüme için tüm kurumların işbirliği içerisinde çalışacağı ve şeffaflığı merkeze alan kararlı politika adımlarının bütüncül bir yaklaşımla atılması üzerinde mutabık kalınmıştır.

Toplantıda son dönemde küresel ve yerel ölçekte yaşanan gelişmelerin ülkemiz finansal piyasalarına etkileri ile önümüzdeki döneme ilişkin görünüm ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir.”

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