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Hindi fiyatları 2021 kaç para bütün hindi kilo fiyatı kaç para?

Hindi fiyatları 2021 kaç para bütün hindi kilo fiyatı kaç para?

Yılbaşına sayılı günler kala, yılbaşı sofralarının olmazsa olmazı hindi fiyatları da araştırılmaya başladı. Bu sene yılbaşı sofrasında hindiyi tercih edecekler kara kara düşünmeye başladı. Çünkü hindi fiyatları 250- 600 arasında kilosuna göre değişiyor.

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2022'e girmeye az bir zaman yılbaşı çoşkusunu evinde yaşamak isteyen vatandaşlar yılbaşı hindisi fiyatlarını araştırmaya başladı. Bu sene hindi fiyatları ile cep yakacak. Kilosuna göre değişen hindi fiyatları 250 liradan başlıyor 600 liraya kadar çıkıyor. 

Bolu, Türkiye’nin hindi üretiminde yüzde 30’unu karşılıyor. Yılbaşı için üretilen hindiler, 20 Aralık 2021 itibarıyla raflardaki yerini almaya başlayacak. Bu yıl hindilerin 40-50 TL’den satılacağı belirtiliyor.

Bolu’da yıllık 20 bin ton hindi üretimi yapıldığını ifade eden Hindi Üretim Tesisi Satış ve Pazarlama Müdürü Murat Yılmaz, “Bolu’da yıllık 20 bin ton hindi üretiliyor. Bu da Türkiye pazarına baktığımız zaman yüzde 30’luk bir rakamı teşkil ediyor. Yılbaşı dönemlerinde özellikle yılbaşı hindisi diye adlandırdığımız 5-6 kilogramlık hindilerin özel olarak üretimi gerçekleştiriliyor. Sahada özel olarak yetiştirmesini yaptık. Ona göre beslenmeleri ve yemlemeleri de yapılıyor. Bunlar da aşağı yukarı 120 bin civarında hindimiz olacak. Yılbaşında piyasaya arz edeceğiz. 20 Aralık itibariyle raflarda yerini almaya başlayacak. Fiyat aralığının da yaklaşık 40-50 lira civarında olacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

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