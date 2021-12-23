Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 80 bin lira tazminat ödeyecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı sözlerinden dolayı 80 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verildi.Abone ol
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, 1 Ocak 2021’deki grup toplantısındaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözleri nedeniyle, 80 bin lira manevi tazminat cezası verildi.
Kararda“Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı sözlerinden dolayı 80 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi.” denildi.