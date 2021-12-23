BIST 1.815
DOLAR 11,22
EURO 12,73
ALTIN 662,37
HABER /  POLİTİKA

Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 80 bin lira tazminat ödeyecek

Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 80 bin lira tazminat ödeyecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı sözlerinden dolayı 80 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verildi.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, 1 Ocak 2021’deki grup toplantısındaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözleri nedeniyle, 80 bin lira manevi tazminat cezası verildi.

Kararda“Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı sözlerinden dolayı 80 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi.” denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Rusya Lideri Vladimir Putin: Merkez Bankası faiz artırmasaydı Türkiye'nin durumuna düşerdik
Rusya Lideri Vladimir Putin: Merkez Bankası faiz artırmasaydı Türkiye'nin durumuna düşerdik
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Türkiye ile Katar anlaştı! Dışişleri Kaynakları duyurdu
Türkiye ile Katar anlaştı! Dışişleri Kaynakları duyurdu
AK Parti Kızılcahamam kampı başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan katılacak
AK Parti Kızılcahamam kampı başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan katılacak
Suriye, vatandaşlarının geri dönmesi için 'genel af' çıkarıyor
Suriye, vatandaşlarının geri dönmesi için 'genel af' çıkarıyor
Osman Kavala kimdir aslen nereli eşi Ayşe Buğra kimdir?
Osman Kavala kimdir aslen nereli eşi Ayşe Buğra kimdir?
Ekonomide kritik toplantı! Bakan Nureddin Nebati başkanlığında başladı
Ekonomide kritik toplantı! Bakan Nureddin Nebati başkanlığında başladı
Sapık dede kan dondurdu! İki torununa 5 yaşından itibaren tecavüz etmiş torunu hamile kalıp doğurdu
Sapık dede kan dondurdu! İki torununa 5 yaşından itibaren tecavüz etmiş torunu hamile kalıp doğurdu
Osman Kavala davası ne zaman Osman Kavala mahkemesi tarihi
Osman Kavala davası ne zaman Osman Kavala mahkemesi tarihi
İBB İndirimli İstanbulkart'ın vizeleme ücretine yüzde 160 zam yaptı! Yeni ücret 13 lira oldu
İBB İndirimli İstanbulkart'ın vizeleme ücretine yüzde 160 zam yaptı! Yeni ücret 13 lira oldu