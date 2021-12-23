Suriye, vatandaşlarının geri dönmesi için 'genel af' çıkarıyor

SURİYE'nin resmi haber ajansı SANA, Suriye-Rusya koordinasyon bakanlık heyetlerinin yerinden edilmiş kişilerin dönüşüne ilişkin ortak toplantısının bugün başladığını duyurdu.

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Toplantı, Şam’da bulunan Konferanslar Sarayı’nda ve Moskova’daki Rusya Federasyonu Ulusal Savunma Komuta Merkezi’nde çevrim içi olarak gerçekleştiriliyor.

Suriye'nin Yerel Yönetim ve Çevre Bakanı Hüseyin Mahluf toplantıda "Yerinden edilmiş Suriyelilerin anavatana geri dönüşleri için uygun koşulların sağlanmasına yönelik ortak çabaların çerçevesinde gelişiyor" ifadelerini kullandı.

Mültecilerin, Suriye'ye dönüşü önündeki engelleri anlattı

Mahluf, Suriyelilerin anavatanlarına dönüşünün önündeki engel olarak ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları ve Türkiye'nin Suriye topraklarındaki askeri varlığını gösterdi.

Beklenen 'af' açıklaması

Mahluf, ülkelerini terk eden vatandaşların geri dönüşleri için af düzenlemesinin de gündemde olduğunu belirtti. Mahluf, "Yerinden edilen Suriyelilerin geri dönüşü devlet için bir önceliktir" diyerek, başta af kararnameleri olmak üzere kolaylıklar sağlamak, uzlaşma dosyalarının tamamlanmasını takip etmek için hiçbir çabadan kaçınmamak gibi bir dizi düzenlemeleri gündeme getirdi.

Zedko: Suriye ekonomisinin yeniden inşası ana görev

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Gennady Zedko, Suriye-Rus koordinasyon organının toplantısında, terörle mücadele alanında elde edilenlerin üzerine inşa etmek için Suriye ekonomisini ve altyapısını yeniden inşa etmenin ana görev olduğunu açıkça belirtti.

Öte yandan Zedko da ABD ve Batılı ülkelerin Suriye'ye uyguladığı ekonomik yaptırımların Suriyelilerin dönmesi önünde engel olduğuna dikkat çekti.

Mikdad'dan Suriyelilere geri dönün çağrısı

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad yaptığı konuşmada, Suriye'nin vatandaşlarını geri kazanmaya çalıştığını doğruladı ve onları bir kez daha geri dönmeye çağırdı.