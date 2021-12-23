Profesör Saltık'tan tepki: Turkovac'ı aşı olarak kabul etmek insanlık suçu!

Sağlık Bakanlığı'nın 25 Kasım'da acil kullanım için başvuruda bulunduğu yerli aşı TURKOVAC için acil kullanım izni çıktı. Prof. Dr. Ahmet Saltık, Turkovac ile ilgili sağlam veriler olmadığını ifade etti.

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Prof. Saltık, “Sayısal veriler nerede? Bu analizleri kimler yaptı? Hangi tarafsız gözlemcilerin eşliğinde yapıldı? Bunları bilmeden TURKOVAC'ı bir aşı olarak kabul etmek ve acil kullanım onayı almak insanlık suçu olur” yorumunu yaptı.

Cumhuriyet'in haberine göre, Prof. Dr. Ahmet Saltık, kullanılan mevcut aşıların bu varyanta yönelik etkileri hakkında henüz net bilgiler olmadığını ifade etti.

Saltık, “Elimizde bulunan aşılar yüzde 70-80 düzeyinde bir koruma sağlıyor” dedi ve var olan aşıların güncellenmesi için de çalışmalar sürdüğünü belirtti. Şimdiye kadar yapılan 1. ve 2. doz aşıların yeni varyant karşısında etkisinin yetersiz olabileceğini hatırlatan Saltık, “Halkımıza, eksik kalan aşılarını tamamlamalarını öneriyoruz. Sağlık Bakanı her gün söylüyor. Aşılama sayısı 50 binlere düştü. Fakat aşı bağışıklığını yitirenler insanlar her gün aşılananlardan daha da çoğalıyor. Dolayısıyla Türkiye’deki toplumsal bağışıklık oranı aslında azalıyor” diye konuştu.

“Turkovac’a ‘acil onay’ insanlık suçu olur”

Yerli aşı TURKOVAC hakkında da değerlendirmelerde bulunan Saltık, aşı çalışmasıyla ilgili verilerin şeffaf olmadığını belirterek, “Sayısal veriler nerede? Bu analizleri kimler yaptı? Hangi tarafsız gözlemcilerin eşliğinde yapıldı? Bunları bilmeden TURKOVAC'ı bir aşı olarak kabul etmek ve acil kullanım onayı almak insanlık suçu olur” ifadelerini kullandı.

“Bir saçmalığımız da acil kullanım onayını Türkiye Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumu'nun veriyor olmasıdır” diyen Saltık, acil kullanım onayı veren kurumların bilimsel açıdan özgür ve özerk olması gerektiğini vurguladı.

Amerika ve AB’de ‘acil kullanım onayı’ alan aşıların izin süreçlerini anımsatan Saltık, şunları kaydetti:

“BioNTech ve Moderna'ya kullanım izni veren özerk bağımsız bilim kurulu FDA bu toplantıları basına açık yaptı. Kameraların karşısında bilim insanları saatlerce tartıştı. Özetle bir aşı geliştirdik diye siyasal başarı öyküsü yaratmak uğruna insanların sağlıklı yaşamak hakkıyla kumar oynanmaz. Buradan uyarıyorum, bu insanlığa karşı bir suçtur. Uluslararası standart şartlara uymadan geliştirilmiştir. Bu verilerin son derece saydam olması gerekir. Eğer acele eder, 'bakın biz aşı geliştirdik' diye kendinize bir siyasal başarı öyküsü yaratmaya çalışırsanız tarih sizi bağışlamaz ve mutlaka yargıda da hesabını verirsiniz.”