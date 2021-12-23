Merkez Bankası ikinci gün dolar kurunu açıkladı! Bugün düşüşte

Merkez Bankası, kur korumalı TL mevduat için baz alınacak kur rakamlarını duyurdu. Açıklamada, Dolar kurunun seviyesi 11,6399 TL ve Euro kurunun seviyesi ise 13,1862 TL olduğu açıklandı.

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Merkez Bankası "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" sisteminde ikinci gün rakamını açıkladı. Dolar kurunun seviyesi 11,6399 TL ve Euro kurunun seviyesi ise 13,1862 TL olduğu açıklandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kur korumalı Türk Lirası Vadeli Mevduatlar için kullanılacak kur rakamlarını duyurdu.

TCMB'nin yeni sistem için her gün saat 11:00’de USD döviz alış kuru açıklayacağı duyurulmuştu. Dün açıklanan ilk gün rakamında dolar alışta 12,3480, satışta 12,3702 olarak; Euro ise EUR 13,9125 lira olarak açıklanmıştı.