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Pendik’te emniyet şeridini kullanan araçlar ambulansa geçit vermedi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Pendik’te emniyet şeridini kullanan araçlar ambulansa geçit vermedi

Pendik’te yoldaki sıkışık trafikten kaçmak için emniyet şeridine giren araç sürücüleri ilerleyemeyince emniyet şeridi trafik akışına kapandı. Seyir halinde olan ambulans da emniyet şeridinden ilerleyemeyince sıkışık trafikte kaldı. Ambulans sürücüsünün siren ve korna çalmasına rağmen önünde bekleyen araçlar ambulansa yol vermedi.

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Anadolu Otoyolu Pendik mevkiinde geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde yaşanan olayda, yoğun trafikten kaçmak isteyen sürücülerin emniyet şeridini kullanmasıyla emniyet şeridi de trafik akışına kapandı.

Seyir halinde olan bir ambulans sürücüsü, yoğun trafikten kaçmak için emniyet şeridine girse de ilerleyemedi. Emniyet şeridini kullanan otomobil sürücüleri nedeniyle ambulans yolda ilerleyemedi. Ambulans sürücüsünün korna ve siren çalmasına rağmen önde ekleyen araçlar emniyet şeridini boşaltmadı. İlerlemeye çalışan ambulanstaki sağlık ekibi, emniyet şeridini kullanan şoförler yüzünden zor anlar yaşadı.

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