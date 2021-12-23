Fahrettin Koca açıkladı: Aile hekimliklerinde bugünden itibaren tarama başlıyor

SMA'lı çocuk doğumlarının önlenebilmesi amacıyla evlilik öncesi başlanacak olan tarama programı bugün başlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aile hekimliklerinde bugünden itibaren programın başladığını 27 Aralık tarihinde de kan tahlilleri kabullerine başlanacağını açıkladı.Abone ol
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA hastalığının önlenmesine yönelik, evlilik öncesinde çiftlerin taşıyıcılık testinden geçmesini amaçlayan tarama programının, aile hekimliklerinde bugün itibarıyla uygulamaya konulacağını bildirdi.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "SMA hastalığının önlenmesine yönelik, evlilik öncesinde çiftlerin taşıyıcılık testinden geçmesini amaçlayan tarama programı, aile hekimliklerimizde bugün itibarıyla uygulamaya konuyor. 27 Aralık tarihinde laboratuvarda kan örneği kabulüne başlanacak. Milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.