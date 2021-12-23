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65 kişi hayatını kaybetti! Sahte içki kabusu bitmiyor: Belediye başkanının oğlu da öldü

65 kişi hayatını kaybetti! Sahte içki kabusu bitmiyor: Belediye başkanının oğlu da öldü

Yurt genelinde 10 Aralık'tan bu yana sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı, son olarak Aydın ve Şanlıurfa'da hayatını kaybedenlerle birlikte 19 kentte 65'e yükseldi.

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Yurt genelinde yılbaşı yaklaşırken sahte içkiye yönelik güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği denetim ve operasyonlar sürerken peş peşe acı haberler de gelmeye devam ediyor. Son olarak Aydın ve Şanlıurfa'da da sahte içkiden birer kişinin hastaneye kaldırıldığı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadığı bilgisi edinildi. Yaşanan bu son gelişmeyle 10 Aralık'tan bu yana sahte içkiden 19 şehirde hayatını kaybedenlerin sayısı 65'e çıktı. Güvenlik güçlerinin zehir tacirlerine yönelik operasyonlarının devam ettiği bildirildi.

Eski Belediye Başkanı'nın oğlu öldü
Şanlıurfa'da yaşayan İmam Demir (56), aldığı alkol sonrası fenalaştı. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan şahıs, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şahsın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Sahte içkiden hayatını kaybettiği öğrenilen İmam Demir'in, 1992 yılındaki seçimleri Doğruyol Partisinden (DYP) kazanan ve bir dönem başkanlık görevi yürüten Kısas Beldesi eski Belediye Başkanı İsa Demir'in oğlu olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İnternet sipariş etti
Aydın'da çiftçilik yaparak yaşamını sürdüren Mustafa Ersöz, iddiaya göre 4 gün önce internetten sipariş verdiği sahte içkiyi içtikten sonra fenalaştı. Mustafa Ersöz, yakınları tarafından Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Ersöz yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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