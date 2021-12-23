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7 yaşındaki çocuk kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti

7 yaşındaki çocuk kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti

MUĞLA'nın merkez ilçesi Menteşe'de dün ailesiyle birlikte yemek yediği sırada fenalaşan ilkokul 1'incisi sınıf öğrencisi Emrah Uysal (7), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bir süredir tedavi gördüğü kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlenen Uysal'ın cenazesi Kıran Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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İlçenin kırsal Kıran Mahallesindeki Kıran İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi Emrah Uysal, dün saat 20.00 sıralarında ailesiyle birlikte yemek yediği sırada baygınlık geçirdi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarın ardından eve gelen sağlık ekipleri tarafından çocuğa ilk müdahalede bulunuldu.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Uysal, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Acı haberi alan baba Murat Uysal ile anne Sevilay Uysal, sinir krizi geçirdi.

Bir süredir tedavi gördüğü kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlenen Uysal'ın cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Emrah Uysal'ın cenazesi Kıran Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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