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Amatör kulüp başkanı koronavirüse yenildi

Amatör kulüp başkanı koronavirüse yenildi

KÜTAHYA’nın Gediz ilçesinde amatör kümede mücadele eden Gediz Uluoymak 1 Eylül Spor Kulübü Başkanı Muhittin Ertürk (56), koronavirüs tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Gediz Uluoymak 1 Eylül Spor Kulübü Başkanı Muhittin Ertürk, koronavirüs nedeniyle yaklaşık bir hafta önce özel bir hastanede yoğun bakıma alındı. Durumu ağırlaşan ve entübe edilen Ertürk tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Evli ve 2 kız çocuk babası Ertürk'ün yaşamını yitirmesi, Kütahya ve spor camiasında üzüntü yarattı. Amatör Spor Kulüpleri Derneği Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinin yanı sıra ilçe gençlerinin spora kazandırılmasına büyük katkı sağlayan Ertürk'ün cenazesi öğle namazının ardından Gediz Şehir Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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