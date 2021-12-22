Aydın'da üç çocuk babası adam samanlıkta ölü bulundu

AYDIN'ın Karacasu ilçesinde yaşayan 49 yaşındaki Murat K., evinin samanlığında ölü bulundu. Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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AYDIN'ın Karacasu ilçesi Ataköy Mahallesi'nde hayvanlarını yemlemek için samanlığa giren evin hanımı, eşini yerde hareketsiz vaziyette buldu. Durumun 112 ekiplerine bildirilmesi üzerine bölgeye hemen ambulans sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptığı incelemede şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Bunun üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri tarafından evde olay yeri incelemesi yapıldı.

Vücudunda darp ve cebir izine rastlanmayan Murat K.'nin cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için otopsiye alındı.