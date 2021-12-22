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Sri Lanka, İran'a olan petrol borcunu çayla kapatmayı planlıyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sri Lanka, İran'a olan petrol borcunu çayla kapatmayı planlıyor

Sri Lanka, geçmişte İran'dan ithal ettiği petrolün borcunu çayla ödemeyi planladığını duyurdu.

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Sri Lanka hükümet yetkilisi Ramesh Pathirana, ülkenin 251 milyon dolarlık borcunu kapatmak için İran'a her ay 5 milyon dolar değerinde çay göndermeyi planladığını açıkladı.

Pathirana, ödeme yönteminin Birleşmiş Milletler (BM) ya da ABD yaptırımlarını ihlal etmeyeceğini, çayın bir gıda maddesi olarak sınıflandırıldığını ve plana kara listedeki hiçbir İran bankasının dahil olmayacağını aktardı.

Sri Lanka Çay Kurulu üyeleri ülkenin dış borcunun kapatılması için çayın takas olarak kullanılması planının ilk olduğunu belirtti.

Sri Lanka yılda yaklaşık 340 milyon kg çay üretiyor.

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