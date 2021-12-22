Açık açık yazdılar: Türkiye'nin Afrika'da güçlenmesi ABD'ye sorun olacak

ABD merkezli Foreign Policy dergisi Afrika ile Türkiye arasında gelişen ilişkileri mercek altına aldı. Ankara'nın kıtadaki etkisinin arttığı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Afrika dostu' olduğu belirtildi.

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16-18 Aralık tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen 3'üncü Türkiye Afrika Ortaklık Zirvesi'nde Ankara ile kıta arasındaki ilişkilerin ne şekilde derinleştirilebileceği ele alındı. Zirveye işaret eden ABD merkezli Foreign Policy dergisi, Türkiye'nin Afrika'da etkisini gün geçtikçe artırdığına dikkat çekti. Zirvenin Türkiye'nin 'kıtadaki artan nüfuzunu yansıttığı' kaydedildi.

"ABD için dış politika sorunu"

Haberde, "Türkiye'nin Afrika'da daha fazla nüfuz sahibi olması halinde çok sayıda üst düzey katılımcının varlığı ABD için bir dış politika sorunu olarak görülebilir" denildi.

Türkiye'nin 2019'da Libya iç savaşına müdahalesinden bu yana Afrika'da alanını istikrarlı bir şekilde genişlettiği, kıtadaki yatırımları arasında Gana'da bir cami, Senegal'de bir olimpik havuz ve Somali'de 10 bin yerel askerin eğitildiği bir askeri üs bulunduğu hatırlatıldı.

Erdoğan'ın son olarak Nijerya ile daha yakın ilişkiler kurmak istediği, Türk savunma yetkililerinin ocak ayında Nijerya'nın başkenti Abuja'da yetkililerle görüşeceği bilgisine yer verildi. Nijerya Devlet Başkanlığından yapılan, "Türk teknolojisi ülkeyi teröristlerden kurtarma sürecini ve çabalarını kesinlikle hızlandıracaktır "açıklamasına işaret edilirken Fas ve Tunus'un ilk Türk SİHA'larını eylül ayında aldığı anımsatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Afrika dostu' olduğu, geçen ekim ayında Angola, Nijerya ve Togo'yu kapsayan dört günlük kıta turuna çıktığı kaydedildi.