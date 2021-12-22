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Duayen yatırımcı Mobius'tan altın ve Türk Lirası yorumu; Yatırıma devam

Duayen yatırımcı Mobius'tan altın ve Türk Lirası yorumu; Yatırıma devam

Türkiye'ye karşı iyimser yaklaşımıyla adını duyuran duayen yatırımcı Mark Mobius, uzun yıllardır Türkiye'ye yatırım yapıyor. Geçtiğimiz günlerde TL'deki düşüşlerden dolayı, Türklerin ne olursa olsun hayatta kalacağını belirten Mobius yeni açıklamasında, hükumetin son adımlarını değerlendirdi.

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Duayen yatırımcı Mark Mobius, Türk lirasında yaşanan değer kaybının ardından hükumetin attığı yeni adımları değerlendirdi. Türkiye'ye olan yatırımlarıyla adını duyuran Mobius, ortada çok fazla negatif bir durumun olmadığını bildirdi.

"Türk lirası için olumlu bir adım"
Mobius Capital Partners Kurucu Ortağı Mobius Bloomberg HT'ye yaptığı açıklamada, yeni ekonomik önlem paketinin TL’nin değer kaybı açısından oldukça olumlu bir adım olduğunun altını çizerken, "Biz Türkiye’ye yatırım yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Hiçbir şekilde elimizde olanı satmıyoruz.

Hükümetin son attığı adım iyi bir adımdı. Çünkü insanlara yardımcı oluyorlar ve TL’nin değer kaybı açısından iyi bir adım oldu. Düşük lira maliyeti ihracatçılara yardımcı oluyor. Aynı zamanda turizme de yardımcı olacak bir şey. Çok fazla negatif bir şey yok." dedi.

Altın öngörüsü
Mobius açıklamasında yatırımcılara ev ve altın önerisinde bulunarak şu sözleri söyledi:

Özsermaye karlılığı yüksek şirketlerin hisselerinin alınması gerekli. Para birimindeki devalüasyona karşı en iyi koruyacak şey hisselerdir. Altın da öneririm, belki portföyünüzün yüzde 10’nu altın olmalı ve eğer eviniz yoksa ev almanızı tavsiye ederim. Altın iyi performans sergilemeye devam edecek, kısa vadede kazanç beklemeyin.

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