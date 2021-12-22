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Dolardaki düşüş fiyatlara yansıyacak mı? AK Partiden açıklama geldi

Dolardaki düşüş fiyatlara yansıyacak mı? AK Partiden açıklama geldi

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Kurdaki düşüşün marketlere yansımasını bekliyoruz. Aynı gün arka arkaya etiket değiştiren bazı stokçuların geri adım atmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı

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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM'de ekonomi gündemiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Turan, "Doların düşmesi için faizin artırılması gerekir" diyenlerin aksine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın topluma somut öneriler sunduğunu ve bunun sonucu dolarda büyük bir düşüş yaşandığını söyledi.

"Stokçuların geri adım atmasını bekliyoruz"

Son dönemde dolar kurundaki dalgalanmanın rasyonel bir sebebinin olmadığını, tamamen psikolojik ve algı yönetimine dayalı suni bir artış olduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı konuşma sonrası dolarda yaşanan düşüşle bir kez daha gördüklerinin altını çizen Turan, şöyle devam etti:

"İhracatı 220 milyar dolara yaklaşan Türkiye'miz yeni ekonomi politikasıyla dünyanın en güçlü 10 ekonomisi olma hedefini tekrar haykırıyor. Dolar yükseliyor, Engin Bey (CHP Grup Başkanvekili Engin Altay) bize kızıyor. Dolar düşüyor, Engin Bey yine bize kızıyor. 'Sen Ağlama' şarkısı vardı ya, herhalde ağlamanın ortaya konduğu bir gerçekliği doğru bulmuyorum. Milletin sevincine ortak olmak lazım. Sokaklar bayram etti. Dolardaki düşüşün marketlere yansımasını bekliyoruz. Aynı gün arka arkaya etiket değiştiren bazı stokçuların geri adım atmasını bekliyoruz. Biz isteriz ki ülkemizin büyümesinden herkes keyif alsın. Biz isteriz ki yeni dönemde özellikle üretim merkezli yaklaşımımıza herkes omuz versin. İktidara muhalif olmak başka bir şeydir. Milletin büyümesine, devletine muhalif olmak başka bir şeydir."

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