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Bu yıl terör örgütünden kaçan 200 terörist teslim oldu

Bu yıl terör örgütünden kaçan 200 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde emniyet ve jandarma ekiplerinin ikna çalışmaları neticesinde terör örgütünden kaçan 3 örgüt mensubu daha teslim olurken, yıl içinde teslim olan örgüt mensubu sayısı 200’e yükseldi.

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İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sayesinde terör örgütünden teslim olmalar artarak devam ediyor. Sürdürülen ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2014-2021 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Son teslim olmalarla birlikte emniyet ve jandarma ekiplerinin bu yıl sürdürdüğü ikna çalışmalarında teslim olan örgüt mensubu sayısı 200’e yükseldi.

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