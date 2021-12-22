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Çalınan 10 bin dolarına kavuşan pazarcı isyan etti: Kur düştü, zararım 60 bin TL

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Çalınan 10 bin dolarına kavuşan pazarcı isyan etti: Kur düştü, zararım 60 bin TL

DİYARBAKIR'da borçlarını ödemek için yanına aldığı 10 bin doları camide çalınan pazarcı Mehmet Tekin, polisin düzenlediği operasyon ile parasına kavuştu. Ekiplere teşekkür eden Tekin "O gün, doları bozdurmak için yanıma almıştım. Şimdi dolar düşmüş durumda. 60 bin TL zararım var. Hırsızların bu zararı karşılamalarını istiyorum" dedi.

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Olay, 17 Aralık'ta öğle saatlerinde Kayapınar ilçesi, Huzurevleri Mahallesi, Mekke Camisi'nde meydana geldi. Pazarcılık yaparak geçimini sağlayan Mehmet Tekin, cuma namazını kılmak için camiye geldi.

Abdest alınan bölüme geçen Tekin, borçlarını ödemek için yanına aldığı 10 bin doları koyduğu montunu astı. Bu sırada yanına gelen bir kişi, Tekin'in montunun üstüne kendi montunu astı.

Abdest aldıktan sonra camiye girmek için dışarı çıkan Tekin, cebinde 10 bin dolarının olmadığını fark etti. Kendisi ile abdest alan kişiyi de camide göremeyince Tekin, polise giderek şikayetçi oldu. 

2 şüpheli operasyonla gözaltına alındı

Şikayet üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 19 iş yerinin güvenlik kamerası ile 42 Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri'ni (KGYS) inceleyip, 2 şüpheliyi tespit etti.

Şüphelilerin hırsızlık ve yankesicilikten 24 suç kaydı bulunan C.E. ile yine aynı suçlardan 14 suç kaydı olan N.E.'nin olduğunu belirleyen ekipler, dün düzenledikleri operasyon ile 2 kişiyi yakaladı. Polisin adreste yaptığı aramada çalınan 10 bin dolar da ele geçirildi. Şüphelilerden birinin şikayetçi Tekin'in dikkatini dağıttığı, diğerinin ise parayı çaldığı tespit edildi. Çalınan para, daha sonra sahibine teslim edildi.

"Dışarı çıkınca olmadığını farkettim"

Polis ekiplerine teşekkür eden Mehmet Tekin "Saat 11.30'da abdest alıyordum, montumu astım. Yaşlı bir adam yanıma gelip montunu astı. 10 bin dolarım da cebimdeydi. Alıp gitmiş, fark etmedim. Dışarı çıkınca montun cebine baktım, para yok. Koşa koşa geri geldim, adam yoktu. Karakola gittim, şikayette bulundum. Sonra ekipler geldi. Kamera görüntülerine baktılar. Montunu kafasının üstüne atmış koşuyordu. Teşhis ettim emniyet 10 bin dolarımı buldu. Salı akşamı da bana teslim ettiler. Allah, razı olsun. Muhammed komiser ve ekibine teşekkür ediyorum. O gün doları bozdurmak için yanıma almıştım. Daha sonra başıma böyle bir olay geldi. Şimdi dolar düşmüş durumda. Borçlarım vardı, ödemek için bozduracaktım. 60 bin TL zararım var. Hırsızların bu zararı karşılamalarını istiyorum" diye konuştu.

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