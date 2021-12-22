BIST 1.813
DOLAR 12,46
EURO 14,11
ALTIN 722,02
HABER /  GÜNCEL

MSB duyurdu: Teröre büyük darbe! Sızma girişimindeki 13 PKK'lı öldürüldü

MSB duyurdu: Teröre büyük darbe! Sızma girişimindeki 13 PKK'lı öldürüldü

Barış Pınarı bölgesine saldırmaya çalışan teröristler, TSK’dan gereken cevabı almaya devam ediyor. 10 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiği bölgede 3 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hâle getirildi. Böylece bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 13 oldu.

Abone ol

Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Tek amacı bölgeyi kana bulamak olan teröristleri hak ettileri şekilde cezalandırmaya devam ediyoruz! Kahraman Mehmetçiklerimiz, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan teröristlere güçlü bir şekilde karşılık vererek 10 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." diye duyurmuştu.

Gün içinde yapılan yeni açıklamada 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 

ÖNCEKİ HABERLER
Ali Babacan yeni kur modelini eleştirdi: Önce adını doğru koyalım...
Ali Babacan yeni kur modelini eleştirdi: Önce adını doğru koyalım...
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
66 milyon yıl öncesine ait! Çin'de bulundu: 27 cm uzunluğunda
66 milyon yıl öncesine ait! Çin'de bulundu: 27 cm uzunluğunda
Avrupa Birliği çok uluslu şirketlere vergiyi arttırıyor
Avrupa Birliği çok uluslu şirketlere vergiyi arttırıyor
İstanbul'da akılalmaz olay: Eve bir geldim evimin bir odası çalınmış
İstanbul'da akılalmaz olay: Eve bir geldim evimin bir odası çalınmış
KKTC'de asgari ücret 6 bin 90 lira oldu! Ocak ayı maaşlarına yansıyacak
KKTC'de asgari ücret 6 bin 90 lira oldu! Ocak ayı maaşlarına yansıyacak
2,3 milyon çocuk kötü durumda! BM Dünya Gıda Programı, Yemen’e yardımı kesiyor
2,3 milyon çocuk kötü durumda! BM Dünya Gıda Programı, Yemen’e yardımı kesiyor
3 aylar ne zaman 2022 hangi ayda başlıyor Diyanet takvimi
3 aylar ne zaman 2022 hangi ayda başlıyor Diyanet takvimi
Dışişleri Bakanlığı duyurdu: Suriyeli mültecilerin geri dönüşü ele alındı
Dışişleri Bakanlığı duyurdu: Suriyeli mültecilerin geri dönüşü ele alındı
İstanbul'da hurdalıkları almak istedi! Yaşlı adam feci şekilde can verdi
İstanbul'da hurdalıkları almak istedi! Yaşlı adam feci şekilde can verdi