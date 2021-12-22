Dışişleri Bakanlığı duyurdu: Suriyeli mültecilerin geri dönüşü ele alındı

Dışişleri Bakanlığı, Suriyeli mültecilerin geri dönüşleri, Suriye'nin siyasi ve toprak bütünlüğü, terörün azaltılması konularının ele alındığı Nur-Sultan zirvesine ilişkin açıklama yaptı.

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Astana formatındaki Suriye konulu yüksek düzeyli toplantıya ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı, "Suriyeli mültecilerin geri dönüşleri konusu da toplantıda ele alınmıştır" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, '21-22 Aralık 2021 Tarihlerinde Nur-Sultan’da Yapılan Suriye Konulu Yüksek Düzeyli Toplantı' hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Astana formatındaki Suriye konulu yüksek düzeyli toplantıların onyedincisi 21-22 Aralık 2021 tarihlerinde Nur-Sultan’da düzenlenmiştir. Toplantıda siyasi süreçteki son gelişmeler, İdlip’teki durum, insani yardımlar ve terörizmle mücadele konuları ele alınmıştır.

Taraflar, Suriye’nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne yönelik güçlü taahhütlerini yinelemişler, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde sükunetin korunmasının önemini vurgulamışlar ve sahadaki insani durumun düzeltilmesi için daha fazla çaba gösterilmesi konusunda mutabık kalmışlardır.