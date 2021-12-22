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Erdoğan açıkladı herkes oraya koştu! Yoğunluk bugün de sürüyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Erdoğan açıkladı herkes oraya koştu! Yoğunluk bugün de sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'ndan sonra açıkladığı, kurdaki dalgalanmayı durduran finansal alternatifler ve ekonomik tedbirlerin ardından Kapalıçarşı ve Tahtakale'deki döviz bürolarında hareketlilik devam ediyor.

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Piyasa güne satış ağırlıklı başlarken, ellerindeki dolar ve avroyu bozdurmak için Kapalıçarşı ve Tahtakale'ye gelen vatandaşlar, zaman zaman döviz büroları önünde kuyruk oluşturdu. Kapalıçarşı'da 15 yıldır kuyumculuk yapan Mustafa Yıldız doların düşmesiyle çaşıda yoğunluk yaşandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamalarının piyasaya olumlu yansıdığını dile getiren Yıldız, durumun daha da iyiye gideceğine inandığını dile getirdi.

Beklentinin daha çok doların düşeceği yönünde olduğunu ifade eden esnaf Yıldız, "Şu an dolar bozduranlar var. Piyasalar aşağı indiği için herkes bozdurma yönünde devam ediyor." dedi.

 "Devletimiz 'bozdurun, yatırın bankaya' dedi. Biz de yatıracağız"

Dolar ve avro bozdurmaya gelen Selçuk Çelebi de "İhtiyaçtan değil, devletimin dediği gibi bankaya yatıracağız, TL'ye yatıracağız. Şu anda bir zararım yok, yatırım yapmıştık, önceden vardı. İniyordu çıkıyordu, bizlik bir şey yok. Devletimiz 'bozdurun, yatırın bankaya' dedi. Biz de yatıracağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milleti için uğraştığını dile getiren Çelebi, "Hepimiz bu ülkede yaşıyoruz, bir şeyler yapacağız. Çağrılara kulak verip geldik buraya. Bir de böyle deneyelim, bakalım. TL'nin değer kazanması için uğraşıyoruz. Biz ufak bir esnaf olarak bunu yapabiliyorsak büyüklerin daha çok yapması lazım." değerlendirmesini yaptı.

Beyazıt'ta ayakkabı imalatı yapan ve yurt dışından malzeme alabilmek için 50 bin lira değerinde döviz almak zorunda kaldığını ifade eden Ömer Faruk Oğrak ise "Yurt dışından malım gelecek, onun için mecburiyetten aldım" dedi.

"Önümüzü görüyoruz artık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Maliye ve Hazine Bakanı Nebati'nin açıklamalarını dinlediğini belirten Oğrak, şöyle devam etti:

"Şu anda piyasada bir sakinlik oldu. En azından fiyatlar sabitlenir. Biz esnafız, biraz önümüzü görüyoruz artık. Şu an için daha yeni biliyorsunuz, piyasa biraz daha oturacak ama şu anda intiba iyi. Türk lirasının değer kazanması bizi memnun ediyor. İnanın biz iş yapamıyorduk, her gün gidiyordum fiyat değişiyordu. Yurt dışına dolar veriyoruz, karşı tarafa TL hesabı vereceğiz, olmuyor. Bir türlü maliyet çıkartamıyorduk. Şimdi biraz daha iyi oldu. Artık yavaş yavaş işe başlayabiliriz."

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