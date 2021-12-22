BIST 1.816
DOLAR 12,53
EURO 14,18
ALTIN 721,33
HABER /  GÜNCEL

Aybike Esin Tumluer son hali kimdir evli mi eşi kimdi?

Aybike Esin Tumluer son hali kimdir evli mi eşi kimdi?

İlişki Durumu Karışık, Sesli Güldüm gibi dizilerde rol alan Aybike Esin Tumluer cinsiyet değiştirdi ve erkek oldu. Atlas Karan ismini alan Aybike Esin Tumluer, merak konusu oldu. Peki Aybike Esin Tumluer kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı? Aybike Esin Tumluer şimdiki erkek hali nasıl?

Abone ol

Bir dönem büyük ses getiren İlişki Durumu Karışık dizisinde rol alan Aybike Esin Tumluer, cinsiyet değiştirme ameliyatı ile erkek oldu ve Atlas Karan ismini aldı. Cinsiyet değiştirme kararı alan ve bir operasyon geçiren Aybike Esin Tumluer, Atlas Karan Tumluer ismini almıştı. Peki, Aybike Esin Tumluer kimdir, hangi dizilerde ve filmlerde oynadı? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Aybike Esin Tumluer, son günlerin araştırılan isimleri arasında yer alıyor. 
Aybike Esin Tumluer, 1988 yılında dünyaya geldi. 

Haliç Üniversitesi Konservatuar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olduktan sonra İnternational School of Comic Acting'de drama ve tiyatro oyunculuğu eğitimi aldı. 2017 yılında vizyona giren ‘Şansımı Seveyim' adlı Sinema filminin yanı sıra ‘Her Şey Yolunda Merkez' ve ‘İlişki Durumu Karışık' isimli dizlerin kadrosunda yer aldı. ‘

Sesli Güldüm' komedi programında ise, ‘Kocasız Okşan' karakterine hayat verdi. İki yıl önce cinsiyet değiştiren Aybike Esin Tumluer, Atlas Karan Tumluer ismini aldı. 

ÖNCEKİ HABERLER
Salgında son durum! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar: Kontrollü seyir devam ediyor
Salgında son durum! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar: Kontrollü seyir devam ediyor
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Milli tekvandocu Kübra Dağlı, 2022'de dünya şampiyonluğu hedefliyor
Milli tekvandocu Kübra Dağlı, 2022'de dünya şampiyonluğu hedefliyor
Sürücüler dikkat! Kontağı çevirmeden kaputa vurun
Sürücüler dikkat! Kontağı çevirmeden kaputa vurun
Yunanistan’da göçmen teknesi battı! Onlarca kayıp var
Yunanistan’da göçmen teknesi battı! Onlarca kayıp var
Serbest muhasebecilikte 2022 yılı asgari ücret tarifesi belirlendi
Serbest muhasebecilikte 2022 yılı asgari ücret tarifesi belirlendi
Aybike Esin Tumluer oynadığı diziler hangisi Aybike Esin Tumluer kimdir?
Aybike Esin Tumluer oynadığı diziler hangisi Aybike Esin Tumluer kimdir?
Dolarda vurgun yapanlar araştırılacak mı? Fatih Altaylı: Pazartesi günü kimler dolarda vurgun yaptı?
Dolarda vurgun yapanlar araştırılacak mı? Fatih Altaylı: Pazartesi günü kimler dolarda vurgun yaptı?
Burak Yılmaz en iyi 100 futbolcu arasında
Burak Yılmaz en iyi 100 futbolcu arasında
Sodexo CEO'su Özcan'dan yemek bedeli istisna tutarının güncellenmesine ilişkin değerlendirme
Sodexo CEO'su Özcan'dan yemek bedeli istisna tutarının güncellenmesine ilişkin değerlendirme