Dolarda vurgun yapanlar araştırılacak mı? Fatih Altaylı: Pazartesi günü kimler dolarda vurgun yaptı?

Fatih Altaylı'dan yeni bir tartışma başlatacak dolar sorusu: "Pazartesi günü 1 milyar dolar satanlar salı günü o para ile 1 milyar 340 milyon dolar aldılar... Bir günde dolar bazında yüzde 34 kar. Bu kararı önceden bilenlerden dolar satan var mı araştırılacak mı?..."

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Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Pazartesi günü dolar ve altın çökerken kimlerin vurgun yaptığını sorguladı. Altaylı, 20 Aralık Pazartesi günü 18 liradan bir milyar dolar satanların 21 Aralık salı günü aynı para ile 1 milyar 340 milyon dolar geri aldığını belirterek, "Bu kararı önceden bilenlerden dolar satan var mı araştırılacak mı?..." diye sordu. İşte Fatih Altaylı'nın o yazısı...

Metin Külünk çok haklı, araştırılmalı

Ak Parti milletvekili Metin Külünk’e sonuna kadar katılıyorum.

Çok ama çok haklı.

Biliyorsunuz, yeni uygulamaya Cuma günü karar verilmiş.

Bankalar ile yapılan toplantıda. Öyle ki, bazı bankalar bununla ilgili reklam filmi çekecek zamanı bile bulmuşlar.

Ancak açıklama pazartesi akşamı yapıldı.

Bu yönteme geçileceğini bilenlerden...

Metin Külünk de diyor ki, “Bu yönteme geçileceğini bilenlerden pazartesi günü döviz bozduran varsa, bu arada 18 TL’ye yaklaşan kurdan dolar satarak büyük kazanç elde eden varsa, devleti ve milleti soyan varsa bunlar belirlensin ve bunlardan hesap sorulsun.”

O kadar haklı ki!

Pazartesi günü kurun zirve yaptığı sırada iş gerekliliği dışında kim yüklü miktarda döviz bozdurduysa büyük şaibe altındadır.

Böyle bir hırsızlık var ise eğer araştırılmaya değmez mi!

Mutlaka araştırılmalı soruşturulmalıdır.

Düşünsenize pazartesi günü 17,5 TL’den 1 milyar dolar satıp, 17,5 milyar TL alsanız, Salı günü aynı para ile 1 milyar 346 milyon dolar geri alabilirsiniz.

Bir günde yüzde 35’e yakın kar.

Hem de dolar cinsinden.

Böyle bir hırsızlık var ise eğer araştırılmaya değmez mi!