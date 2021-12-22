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Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Fiyatlarda gevşeme bekliyoruz

Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Fiyatlarda gevşeme bekliyoruz

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, döviz kurundaki düşüşe bağlı olarak gıda fiyatlarında da gevşeme beklediklerini söyledi.

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş,  AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Gıda fiyatlarında indirim yaşanıp yaşanmayacağına ilişkin soru üzerine Muş, "Döviz kurundaki düşüşe bağlı olarak biz de fiyatlarda bir gevşeme bekliyoruz." dedi.

Ayrıntılar gelecek...

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