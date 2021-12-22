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TESK Başkanı Palandöken'den çağrı: Jet hızında bekliyoruz!

TESK Başkanı Palandöken'den çağrı: Jet hızında bekliyoruz!

Döviz kurlarını bahane ederek anında zam yapanlardan şimdi indirim beklendiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Gıda, akaryakıt gibi birçok ürün grubunda döviz kurlarını bahane ederek jet hızıyla zam yapanlardan şimdi samimiyetlerine inanmak için indirim bekliyoruz” dedi.

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Piyasalara güvenin artması için tüm ürün gruplarında indirime gidilmesi gerektiğini vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ayçiçek yağından motorine, kış lastiğinden, monttan kuruyemişe A’dan Z’ye tüm ürün gruplarına son birkaç ayda zam geldi. Bu zamların birçoğu tamamen usulsüz artarken, birçoğu da döviz kurları bahane edilerek arttı. Şimdi ise açıklanan kararların ardından döviz kurlarında yaşanan önemli düşüşü bu zamlara yansımasında göremiyoruz. Gıdadan tekstile, akaryakıta her ürün grubunda dövizdeki 50 kuruşluk artışta bile anında zam yapanlardan şimdi aynı hızda indirim bekliyoruz. Piyasalara güvenin artması, vatandaşın ve mal alım satım yapan esnafın rahatlamayı daha iyi yaşayabilmesi için artık tüm ürün gruplarında önemli bir indirim yapılmalı” diye konuştu.

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