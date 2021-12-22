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Murat Zaman kimdir aslen nereli Murat Zaman kaç yaşında özgeçmişi

Murat Zaman kimdir aslen nereli Murat Zaman kaç yaşında özgeçmişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı, Resmi Gazete kararı ile Murat Zaman Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcılığına Murat Zaman atandı. Bu gelişmenin ardından Murat Zaman merak konusu oldu. Peki Murat Zaman kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? İşte Murat Zaman biyografisi

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Gelen son atama haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcılığına Murat Zaman atandı. Bu gelişme sonrasında yeni Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına atanan Murat Zaman kimdir, aslen nereli önceki görevleri nedir sorgulamaları hız kazandı. Murat Zaman evli mi, çocukları var mı?

Hazine ve Maliye Bakanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcılığına Murat Zaman atandı. Atamanın 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

Murat Zaman kimdir: Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürü olarak görev yapan Murat Zaman, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Murat Zaman atandı.

Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü 2019 tarihinde kurulmuş, finansal istikrarın sürdürülmesi amacıyla sistemik risklerin izlenmesi ve yönetilmesine ilişkin kurumsal çerçeveyi güçlendirmek, bu risklere karşı tedbir almak, faizsiz finans sektörünün geliştirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla eşgüdüm içerisinde çalışmalar yapmak, finansal piyasalardaki yenilikler başta olmak üzere küresel ve yerel gelişmeleri takip etmek, değerlendirmek ve finansal sektörü geliştirici çalışmalar yapmakla görevlendirilmişti.

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