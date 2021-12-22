BIST 1.878
DOLAR 12,52
EURO 14,15
ALTIN 719,34
HABER /  EKONOMİ

Merkez Bankası yeni sistemde ilk dolar kurunu açıkladı! Bugünkü dolar kuru 12.3480 oldu

Merkez Bankası yeni sistemde ilk dolar kurunu açıkladı! Bugünkü dolar kuru 12.3480 oldu

"Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" sisteminde Merkez Bankası'nın her gün dolar kuru açıklaması kuralı getirilmişti. Merkez Bankası bugün ilk dolar kurunu açıkladı...

Abone ol

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), Kur Korumalı Türk Lirası Vadeli Mevduatlar için Kullanılacak Kurları açıklamaya başladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından dün açıklanan  “Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat” ürünü için TCMB tarafından kurlar bugün ilk kez açıklandı.

Hazine, kur farkı hesaplamaları için TCMB'nin her gün saat 11:00’de USD döviz alış kuru yayınlayacağını duyurmuştu.

TCMB, USDTRY kurunu bugün için alışta 12,3480, satışta 12,3702 olarak açıkladı.

Euro ise EUR 13,9125 lira olarak açıklandı. İşte Merkez Bankası'nın bugünkü kur tablosu...

ÖNCEKİ HABERLER
MSB duyurdu: Teröre büyük darbe! Sızma girişimindeki 10 PKK'lı öldürüldü
MSB duyurdu: Teröre büyük darbe! Sızma girişimindeki 10 PKK'lı öldürüldü
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Bilim Kurulu Yavuz korkuttu: Bu kez dalga değil tsunami geliyor!
Bilim Kurulu Yavuz korkuttu: Bu kez dalga değil tsunami geliyor!
İslam Memiş kimdir biyografisi Ekonomist İslam Memiş nereli?
İslam Memiş kimdir biyografisi Ekonomist İslam Memiş nereli?
Meral Akşener'den yeni sisteme eleştiriler 3 ayda bir güncellensin dedi
Meral Akşener'den yeni sisteme eleştiriler 3 ayda bir güncellensin dedi
Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek? 700 lira deniyor
Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek? 700 lira deniyor
Kabine değişikliği olacak İslam Memiş canlı yayında açıkladı kesin gözüyle bakıyorum
Kabine değişikliği olacak İslam Memiş canlı yayında açıkladı kesin gözüyle bakıyorum
Mehmet Muş: 462 kilo metamfetamin ele geçirildi
Mehmet Muş: 462 kilo metamfetamin ele geçirildi
Emlak piyasasını emlakçı olmayanlar belirliyor
Emlak piyasasını emlakçı olmayanlar belirliyor
Benzin, motorin ve LPG'de yarın yapılacak dev indirim iptal oldu fark ÖTV'ye gitti
Benzin, motorin ve LPG'de yarın yapılacak dev indirim iptal oldu fark ÖTV'ye gitti