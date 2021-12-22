Merkez Bankası yeni sistemde ilk dolar kurunu açıkladı! Bugünkü dolar kuru 12.3480 oldu

"Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" sisteminde Merkez Bankası'nın her gün dolar kuru açıklaması kuralı getirilmişti. Merkez Bankası bugün ilk dolar kurunu açıkladı...

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), Kur Korumalı Türk Lirası Vadeli Mevduatlar için Kullanılacak Kurları açıklamaya başladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından dün açıklanan “Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat” ürünü için TCMB tarafından kurlar bugün ilk kez açıklandı.

Hazine, kur farkı hesaplamaları için TCMB'nin her gün saat 11:00’de USD döviz alış kuru yayınlayacağını duyurmuştu.

TCMB, USDTRY kurunu bugün için alışta 12,3480, satışta 12,3702 olarak açıkladı.

Euro ise EUR 13,9125 lira olarak açıklandı. İşte Merkez Bankası'nın bugünkü kur tablosu...