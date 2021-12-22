Kabine değişikliği olacak İslam Memiş canlı yayında açıkladı kesin gözüyle bakıyorum

İslam Memiş, dolar kurunun rekor kırdığı günlerde kabinede muhalefetin eleştirilerine sessiz kalanların not alındığını iddia etti. Ocak ayını işaret eden Memiş, "Cumhurbaşkanımızın Danışman kadrosunda hem de bütün kabinede değişikliğe gideceğine kesin gözüyle bakıyorum." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk lirasına teşvik paketini açıkladı dolar kuru çakıldı. Euro ve dolar bir gecede yüzde 30 değer kaybetti.

Ekonomist İslam Memiş, ekonomide yaşanan baş döndüren gelişmeleri CNN Türk'te değerlendirdi.

Sunucu Büşra Arslantaş'ın sorularını yanıtlayan Memiş, ocak ayında kabine değişikliğinin olacağını söyledi. İşte Memiş'in gündeme oturan açıklamaları:

Ocak ayında kabine değişikliği

"Dış politikada gelişmeler olabilir. Veya iç siyasette kabine değişikliği gibi kozunu sonra kullanabilir. Bunlar sırayla devletimizin düşündüğü bunu da zamanla uygulayacak olduğu politikalardır. Bugün ekonomiye odaklanmıştır. 3 haftadır da 'piyasaları biz nasıl rahatlatırız, vatandaşı nasıl rahatlatabiliriz TL'ye güveni nasıl rahatlatabiliriz derdindeyiz' diye düşündüler. 3 hafta sonra çok güzel örneklemeye dün akşam yaptılar.

Keşke 3 haftadır ayak sesleri gelseydi yüksek tansiyon olmasaydı. Ama sonuçta oldu. Ben görev değişikliği ve kabine değişikliği bekliyorum. Ocak ayında en geç. Ondan sonra da dış politikada sürpriz değişiklikler bekliyorum. Bunlar da ekonominin dinamiklerini olumlu yönde destekleyecek, Türk lirasına biraz daha rahat nefes aldıracak diye düşünüyorum.

"Kim hükümetin yanında oldu kim ortada oldu kim karşıda oldu bence bunların notu tutuldu"

Yorulan insanların görev değişikliğinden itibaren burada göstermiş oldukları performans çok önemliydi. 3 hafta iyi bir sınav verdiler. Herkesin notu bana göre bir kenarda tutuldu. Kim hükümetin yanında oldu kim ortada oldu kim karşıda oldu bence bunların notu tutuldu.

Daha güzel projeleri olanlar sahada olacak

Daha güzel projeleri olanlar bence sahada daha aktif olacaktır. Cumhurbaşkanımızın danışman kadrosundan tutun da bugüne kadar görev yaptığı insanların görev değişikliği olursa da bana göre olmalı. Sahada olumlu karşılık görecektir. Aktif siyasete taze kan gelmesi hem insanların daha huzurlu olması daha ferah olması için fırsat olacağını düşünüyorum.

Danışman kadrosu ve kabinede değişim iddiası

En geç ocak ayına kadar hem cumhurbaşkanımızın danışman kadrosunda hem siyasette bütün kabinede değişikliğe gideceğine bugünkü buhran ekonomisinde olacağına kesin gözüyle bakıyorum.

3 haftadır göbeğimiz çatladı

Bugün bunu konuşmak herkesin cesareti değil. İslam Memiş, 3 haftadır sosyal medyada insanlarla mücadele etti. Türk lirasını savundu. İnsanları ferahlatmak için göbeğimiz çatladı. Korku yapıyorlar panik yapıyorlar devletin gücünü sınamayın. Devlet her zaman 18 yaşındadır. Bunu diye diye bütün kariyerimizi ortaya koyduk.

"Sessiz kalanlara karşı sesimizin çıkma günüdür"

Ama cumhurbaşkanının kadrosunda sessiz olanlar özellikle kabinede sessiz olanlara karşı sesimizin çıkma günüdür. 3 haftadır milletin yanında olmayanlar, ekonominin yanında olmayanlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında olmayanlar da bence kabinede yerinin olmadığını açık yüreklilikle söylemek istiyorum.

Ben bundan sonra Türkiye ekonomisine katkı verecek çok kaliteli insanlar akademisyenler vardır. Dışarıdan bile atamalarla Türkiye'nin kaliteli anlamda istikrara kavuşması için dışarıda yüzlerce insan var. Bunların kadroya alınacağını düşünüyorum."