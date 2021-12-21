Doların düşmesine İngiliz ekonomistin yorumu: Kariyerimde böyle bir şey görmedim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL'yi güçlendirecek yeni ekonomik kararları açıklaması sonrası, dolar 18 TL'den 12 liraya kadar düştü. Yaşanan bu gelişme yabancı ekonomistleri şaşırttı. İngiliz ekonomist Timothy Ash, "30 yıldır ekonomistim. Kariyerim boyunca böyle bir şey görmedim" yorumunda bulundu.

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Dolar kurunun 18 TL'yi gördüğü sıralarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni ekonomik tedbirleri açıklamış, TL'yi güçlendirecek kararlar sonrası dolar 12 liraya kadar düşmüştü.

An itibariyle dolar 13.5 TL seviyelerinden işlem görüyor. Yaşanan bu düşüş dünya medyası ve ekonomistlerde şaşkınlık yarattı.

"İnanılmaz"

İngiliz ekonomist Timothy Ash, sosyal medya hesabından bir grafik paylaşarak, Erdoğan'ın açıklaması sonrası doların düşüşüne ilişkin, "30 yıllık ekonomistim. Hiçbir para biriminde bu denli döviz oynaklığını hiç görmedim. İnanılmaz" yorumunda bulundu.

İşte alınan yeni kararlar

- Kur getirisi bankadaki TL varlığın mevduat kazancından yüksekse fark ödenecek.

- Stopaj vergisinden muaf tutulacak.

- İhracatçılara Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verilecek.

- BES'te devlet katkısı yüzde 30'a çıkacak.

- Devlet içi borçlanma senetlerinde sıfır stopaj olacak.

- İhracat ve sanayi için kurumlar vergisinde bir puanlık indirim.

- KDV'de yeni düzenleme.

- Yastık altındaki altınlar ekonomiye kazandırılacak.