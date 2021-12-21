TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski kimdir aslen nereli şirketleri neler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TÜSİAD'a 'ayar' vermesinin ardından TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski merak konusu oldu. Peki TÜSİAD başkanı kim? TÜSİAD Simone Kaslowski nereli? TÜSİAD başkanı Simone Kaslowski Türk mü? TÜSİAD başkanı Simone Kaslowski aslen nereli? Simone Kaslowski hangi şirketin sahibi?

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Son günlerde giderek yükselen dolar kurunun arkasında olduğu iddia edilen TÜSİAD'ın ardından İtalyan asıllı başkan Simone Kaslowski merak konusu oldu. Geçen günlerde hükümete döviz kuru üzerinden parmak sallaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan “Ey TÜSİAD ve yavruları, size sesleniyorum, tek göreviniz var; yatırım, üretim, istihdam, büyüme. Siz bunda ne yapıyorsunuz? Önce onu ortaya koyun. Kalkıp da hükümete saldırmanın değişik yollarını, versiyonlarını aramayın, bizimle mücadele edemezsiniz.” diyerek cevap verdi. Peki TÜSİAD başkanı kim? TÜSİAD Simone Kaslowski nereli? TÜSİAD başkanı Simone Kaslowski Türk mü? TÜSİAD başkanı Simone Kaslowski aslen nereli? Simone Kaslowski hangi şirketin sahibi?

TÜSİAD başkanı Simone Kaslowski kimdir: 1963 Torino doğumlu Simone Kaslowski, 1995’ten bu yana Organik Kimya CEO’luğunu yürütüyor. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamlayan Simone Kaslowski İtalyan asıllıdır.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD)

Kaslowskilerin, büyük dedesi Luigi Kaslowski ilk ticari şirketini Cumhuriyet’in ilanından bir yıl sonra 1924’te kurdu. 1957’ye gelindiğinde Luigi Kaslowski ticaret hayatına o dönem 20 yaşında olan oğlu Aldo ile devam etti. Aldo Kaslowski, Türkiye’nin endüstriyelleşme adına ilk adımları attığı 1960’larda önemli bir hamle yaparak Organik Kimya’yı kurdu. Bu tarihten 10 yıl sonra ise Organik Holding faaliyete geçti.

İstanbul Bomonti'deki fabrikasıyla üretime başlayan şirket, fabrikasını 1978’de Kemerburgaz’a taşıdı. 2004’te ise Hollanda’da Organik Kimya Netherlands BV kuruldu. Simone Kaslowski, Türkiye’ye dönmesinin hemen ardından 1985’te Organik Kimya’nın satış bölümünde göreve başladı.

Simone Kaslowski kimdir?

Simone Kaslowski, ABD’de Clark Worcester Üniversitesi’nden 1984 yılında mezun olduktan sonra, 1985 yılında aile şirketi olan Organik Kimya İstanbul’da satış bölümünde göreve başladı.

Organik Kimya üretim ürünlerinin ihracat pazarını geliştirme yönünde çalışmalar yapan Kaslowski 1993 yılında Organik Kimya’nın satış bölümü yöneticisi oldu. Yatırım projelerinde aktif olarak görev aldı. Kaslowski, 1995 yılında Organik Kimya CEO’su olan ve Yönetim Kurulu Üyeliği’ni üstlenendi. Halihazırda 80’den fazla ülkede faaliyet gösteren Organik Kimya, İstanbul’da Kemerburgaz ve Tuzla’da, yurtdışında ise Hollanda’nın Roterdam ve İsviçre’nin Lugano kentlerindeki üretim tesislerinde distribütörlük faaliyetleri yürütüyor.

Simone Kaslowski Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği bünyesinde “Kimya İhtisas Bölgesi” Chemport projesinin hayata geçirilmesine yönelik girişimlere bulundu. TÜSİAD bünyesindeki çalışmalarına ilk olarak Kimya Görev Gücü Başkanlığı görevini üstlenerek başladı. 2013 yılından bu yana TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi olan Kaslowski, bu süre içinde önce AB İşleri Komisyonu Başkanlığı, ardından da Küresel İlişkiler ve AB Yuvarlak Masası Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. Kaslowski TÜSİAD Yönetim Kurulu'ndaki sorumlulukları kapsamında başta AB ve ABD olmak üzere Türkiye'nin küresel ilişkilerinin geliştirilmesi yolunda çalışmalar gerçekleştirmiştir. 2017 yılından bu yana TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Kaslowski, 20 Şubat 2019 tarihli Genel Kurul Toplantısı’nda TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçilmiştir. Kaslowski evli ve üç çocuk babasıdır. İngilizce, İtalyanca ve Fransızca bilmektedir.