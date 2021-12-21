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81 yaşındaki adam '77 yaşındaki karım beni aldatıyordu, hamileydi' deyip öldürdü

81 yaşındaki adam '77 yaşındaki karım beni aldatıyordu, hamileydi' deyip öldürdü

BURSA'da 77 yaşındaki eşini öldüren 81 yaşındaki Ali Kemal Uyar, ifadesinde "Eşim beni aldatıyordu, hamileydi" dedi. Zanlının akli dengesinin yerinde olup olmadığı incelenecek.

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Bursa'da 81 yaşındaki yaşlı bir adam, 77 yaşındaki eşini kendisini aldattığını öne sürerek uykusunda öldürdü. Olay, gece saatlerinde Gemlik ilçesinde meydana geldi. Ali Kemal Uyar, henüz bilinmeyen bir nedenle, uyuyan eşi Gülser Uyar'ın kafasına tüfekle ateş etti.

Olayın ardından kızını arayan Ali Kemal Uyar, eşini vurduğunu söyledi. İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gülser Uyar’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ali Kemal

Hamile olduğu için öldürdüm!

Uyar ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Gülser Uyar’ın cesedi, olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ali Kemal Uyar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ali Kemal Uyar savcılık sorgusunda, "Eşim beni aldatıyordu. Hamile olduğu için öldürdüm" dedi.

Akıl hastanesine sevk edildi

Cumhuriyet savcısı, ifadesinin ardından Ali Kemal Uyar'ı akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Bursa Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edildi.

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