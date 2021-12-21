Bayraktar TB2 bir savaşı daha bitirdi! Geri çekildiler isyancı lider itiraf etti

Etiyopya'da başkentin 130 kilometre yakınına kadar gelen isyancı güçler birkaç hafta içerisinde darmadağın oldu, New York Times silahlı insansız hava araçlarının sonucu belirlediğini dünyaya duyurdu. New York Times'a konuşan isyancı liderlerden Tsadkan Gebretensae, "Bir keresinde gökyüzünde 10 SİHA vardı. Etkisini hayal edin, kolay hedef olduk" diyor.

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Uluslararası haber ajansları, Pazartesi günü Etiyopya'daki isyancıların iki bölgeden geri çekilip kalelerine döndüğünü ve 13 aylık savaşta yeni bir dönüm noktası yaşandığını 'son dakika' koduyla geçti.



Öyle ki, 2019 yılında Nobel Barış Ödülü kazanan Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed bizzat cepheye gidip savaşacağını ilan etmiş, Addis Ababa sakinlerine silahlarını kaydettirme ve şehri savunmaya hazır olma çağrısı yapılmıştı.

Ancak bir ayda tüm dengeler değişti, TPLF sözcüsü Getachew Reda Twitter hesabından Amhara ve Afar bölgelerinden isyancıların ayrıldığını yazdı. Açıklama yapan ABD, çekilmenin diplomasiye daha geniş bir kapı açabileceğini umuyor.



Dönüm noktasının perde arkasını yazan New York Times gazetesindeki haberin başlığı, oldukça çarpıcıydı: 'Yabancı silahlı insansız hava araçları Etiyopya iç savaşında sonucu belirledi.'



Gazetenin haberine göre, Nobel ödüllü Abiy Ahmed askerlerini 'kahraman' olarak selamlasa da savaşın kaderini değiştiren gerçek kahramanlar gökyüzünde süzülüyordu: Bayraktar T2 silahlı insansız hava aracı (SİHA).

Türkiye'nin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri ve İran'dan da insansız hava aracı tedarik eden Etiyopya ordusu, drone saldırılarıyla başkentin kapısına dayanan Tigray isyancılarını geri püskürttü.





Bayraktar TB2 SİHA'lar Addis Ababa'ya giden otoyaldaki isyancıları ve onlara destek veren ikmal konvoylarını art arda vurdu, New York Times'a konuşan isyancı liderlerden Tsadkan Gebretensae, "Bir keresinde gökyüzünde 10 SİHA vardı. Etkisini hayal edin, kolay hedef olduk" diyor.

Ağustos ayında imzalanmıştı

New York Times droneların tıpkı Libya ve Dağlık Karabağ'da olduğu gibi kazananı belirlediğini yazdı. Etiyopya Başbakanı Ahmed, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Ağustos ayında askeri anlaşma imzaladı.



Birçok Afrika ülkesinin Bayraktar TB2'ye ilgisinin olduğunu aktaran New York Times, Türkiye'nin Etiyopya'ya savunma ve hava ihracatının bir yılda 235 bin dolardan 95 milyon dolara yükseldiğini yazdı.

Washington merkezli New America'dan insansız hava aracı uzmanı Peter W. Singer, SİHA'ların giderek daha fazla ezber bozduğunu söyleyerek "Neredeyse, muharebe alanındaki tüm insanları ve sistemlerinde çarpan etkisi yaratıyor." dedi.