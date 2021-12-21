BIST 2.010
DOLAR 13,24
EURO 14,48
ALTIN 740,50
HABER /  GÜNCEL

Ece Ronay hamile sevgilisi Mehmet Bilir ile evleniyor! Mehmet Bilir kimdir?

Ece Ronay hamile sevgilisi Mehmet Bilir ile evleniyor! Mehmet Bilir kimdir?

Mehmet Ali Erbil ile yaşadığı taciz skandalının ardından adını duyuran sosyal medya fenomeni Ece Ronay, 2.5 aylık hamile olduğunu söyledi. Sevgilisi Mehmet Bilir ile evlilik için tarih aldıklarını duyuran Ece Ronay imam nikahı kıydık dedi. Peki Ece Ronay'ın sevgilisi Mehmet Bilir kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında?

Abone ol

Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Ece Ronay yaptığı açıklamalarla yeniden gündem oldu. Ece Ronay, instagram ve TikTok uygulamalarından yaptığı paylaşımda dini nikahla evlendiğini duyurdu. Peki ama Ece Ronay kimdir, sevgilisi Mehmet kaç yaşında?

Ece Ronay ve sevgilisi Mehmet Bilir yeniden sosyal medyada gündem oldu. İkili dini nikah yaptıklarını ve düğün tarihlerini öne çektiklerini açıkladı.

Ece Ronay, YouTube platformu için çektiği videoyu çarşamba günü paylaşacağını söylerken müjdeli bir haber vereceğini belirtti.

Ece Ronay'ın bebek beklediği biliniyor. Ece Ronay instagram hesabından yaptığı açıklamada ''Biraz midem bulanıyor. Biraz başım dönüyor. Mehmet çok fedakarlık yaptı. Mehmet hep yanımda durdu.'' dedi.

Ronay, ''Ben çocuğuma doğru babayı bulduğuma inanıyorum. Belki mutlu oluruz belki olmayız bilemiyorum.'' cümlelerini belirtti. Ronay, ''İmam nikahını yaptık. 2 ay sonra olacak nikah 2 ay önce oldu. Evlilik teklifi de 4-5 ay önce aldım. Düğün tarihini de öne çektik.'' açıklamasını yaptı.

Son günlerde magazin gündemini meşgul eden Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil olayının ardından yeni hamle Mehmet Ali Erbil tarafından geldi. Ece Ronay’ın nişanlısını evine davet eden ünlü şovmen, davetin ardından Mehmet Bilir ile bir video yayınladı. Mehmet Ali Erbil videoda, "Mehmet kardeşim Ece Ronay'ın nişanlısı. Ben onun nişanlı olduğunu bile bilmiyordum. Mehmet'i bu olayları kapatalım, üstüne örtelim diye davet ettim. Çünkü hem kamuoyu hem biz hem o taraf çok rahatsız oldu. Mehmet de beni kırmadı, davetime icabet etti geldi yemeğimi yedi" ifadelerini kullandı.

Ece Ronay'ın sevgilisi Mehmet kimdir: Ece Ronay’ın nişanlısı olarak bilinen Mehmet Bilir hakkında bir bilgi bulunuyor. @mehmetrustubilir kullanıcı adıyla yer Instagram’da yer alan genç adamın 84,1 bin takipçisi bulunuyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Dolar tepetaklak gidiyor sert düşüş sürüyor! 21 Aralık piyasalarda son durum dolar, euro...
Dolar tepetaklak gidiyor sert düşüş sürüyor! 21 Aralık piyasalarda son durum dolar, euro...
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
ABD iç savaşa sanıldığından çok daha yakın! CIA'ye çalışan uzman açıkladı
ABD iç savaşa sanıldığından çok daha yakın! CIA'ye çalışan uzman açıkladı
Melek Mosso sevgilisi Serkan Sağdıç kimdir kaç yaşında?
Melek Mosso sevgilisi Serkan Sağdıç kimdir kaç yaşında?
2022 yılı için ÖTV indirimli engelli araç alım limiti 450 bin lira oldu
2022 yılı için ÖTV indirimli engelli araç alım limiti 450 bin lira oldu
Melek Mosso kimdir kaç yaşında Melek Mosso sevgilisi kimdir?
Melek Mosso kimdir kaç yaşında Melek Mosso sevgilisi kimdir?
Sanatçı Murat Gözgü’nün yapım şirketinden hayranlarına duyuru
Sanatçı Murat Gözgü’nün yapım şirketinden hayranlarına duyuru
Hava Kuvvetleri'ndeki FETÖ yapılanmasına operasyon: 26 gözaltı
Hava Kuvvetleri'ndeki FETÖ yapılanmasına operasyon: 26 gözaltı
Türk ürünlerine şok! Rusya 70 ton meyvenin girişini yasakladı
Türk ürünlerine şok! Rusya 70 ton meyvenin girişini yasakladı
Sezai Aydın neden öldü kaç yaşındaydı ölüm sebebi nedir?
Sezai Aydın neden öldü kaç yaşındaydı ölüm sebebi nedir?