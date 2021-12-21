Türk ürünlerine şok! Rusya 70 ton meyvenin girişini yasakladı

Rusya, 33 Türk ve İranlı üreticiden bazı meyvelerin ithalatını geçici olarak durdurdu. Limon, mandalina, biber, üzüm ve narın dahil olduğu meyvelerde gıda güvenliğini ihlal eden maddeler gerekçe gösterildi.

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Rusya, gıda güvenliğinin ihlali iddiasıyla 33 Türk ve İranlı üreticiden limon, mandalina, biber, üzüm ve narın dahil olduğu meyvelerin ithalatını askıya aldı.

Rusya'nın tüketici sağlığından sorumlu Rospotrebnadzor düzenleyici kurumu Türkiye'den ithal edilen 60 bin ton üzüm ve 10 bin ton narın Rusya'ya girişinin engellendiğini açıkladı.