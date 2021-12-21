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Feci kaza! Önce kaldırıma çıktı ardından duvara çarptı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Feci kaza! Önce kaldırıma çıktı ardından duvara çarptı

ANKARA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil duvara çarptı. Sürücü araç içinde sıkışarak hayatını kaybetti.

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Kaza, gece saatlerinde Mamak ilçesinde bulunan Bostancık Caddesi ile Çatak Caddesi kesişiminde meydana geldi. Bostancık Caddesi'nden Karapürçek istikametine doğru ilerleyen 06 MNY 47 plakalı otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırıma çıktı ardından da Çatak Caddesi kesişiminde reklam panolarının olduğu duvara çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle araç içinde sıkışan sürücü, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiyenin çalışmasıyla çıkarılabildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Kimliği belirlenemeyen sürücünün cesedi Ankara Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

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