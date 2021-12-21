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Gelir Vergisi Kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi

Gelir Vergisi Kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi

Gelir Vergisi ve Bazı Kanunlarda Değişiklik öngören yasa teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

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Asgari ücret 2022 için net 4.253 TL, brüt 5.004 TL’ye çıkarılırken, her yıl gündeme gelen asgari ücretin vergi dışı bırakılması talebinin tüm işçileri kapsayacak şekilde hayata geçirileceği belirtilmişti.

Asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasına ilişkin kanun teklifi TBMM'de görüşüldü.

Teklif, komisyon'da kabul edildi
Gelir Vergisi ve Bazı Kanunlarda Değişiklik öngören yasa teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

Tüm çalışanlar asgari ücret kadar vergiden muaf olacak
Teklifle; kamu personeli dahil tüm çalışanlar asgari ücret kadar gelir vergisi ve damga vergisinden muaf olacak.

Cumhurbaşkanı’na kurumların, 2021 Mali Yılı Bütçe fazlasını kullanma yetkisi veriliyor.

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