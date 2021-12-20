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İstanbul'da istinat duvarının altında kalan işçi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da istinat duvarının altında kalan işçi hayatını kaybetti

İSTANBUL Tuzla'da bir inşaatta çöken istinat duvarının altında kalan işçi ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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İSTANBUL Tuzla Orhanlı'da Organize Sanayi Serbest Bölgesi'nde bulunan bir inşaat sahasında çalışma yapıldığı sırada istinat duvarı çöktü. 40 yaşındaki Çetin Bayın isimli işçi istinat duvarının altında kaldı.

Bayın, yaklaşık 2 buçuk saat süren çalışmalar sonucunda ağır yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Yaralı Bayın'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

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