Dolar ve altının çökeceğini saatler önce bilen İslam Memiş'ten yeni uyarı! 'Alacaksanız Sterlin alın...'

Dolar ve gram altının çökeceğini saatler önceden bilen ve bugün için "Bu fragman, yarını bekleyelim" diyen altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten yeni uyarı geldi. İslam Memiş, "Eğer kağıt paraya yatırım yapacaksanız Sterlin alın" dedi...

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Dün öğle saatlerinde "Şimdi her şey zirve yapıyor, eyvallah. Ancak şunu da unutmamak gerek; Bilmediğimiz bir anda hepsi çökecek! O zaman da yüksekten maliyet yapanlarında durumu içler acısı olacak!" uyarısı yapan İslam Memiş saatler sonra haklı çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte 18 lirayı aşan dolar ve 1000 lirayı aşan gram altın çöktü...

Dolar çöktükten sonra "Bu daha fragman yarını bekleyelim" diyen İslam Memiş'ten yeni uyarılar geldi. İslam Memiş, kağıt paraya yatırım yapacaklara "Sterlin alın" tavsiyesinde bulundu. İslam Memiş, Twitter hesabı üzerinden şu paylaşımı yaptı:

Sterlin alın, 2022'de doları sağlam tokatlar!

"Eğer ısrar ile kağıt paraya yatırım yapacak olan varsa (ki erken) İngiliz Sterlini’ne (GBP) derim. Sterlin, 2022’de doları sağlam tokatlar. Sterlin, Sterlin, Sterlin…"

Sterlin serbest piyasada saat 13:0 itibariyle 18 liranın üzerinde işlem görüyor...

Gümüş alan kazandı!

Aylardır gümüye yatırım yapın diyen İslam Memiş altın mı gümüş mü sorularına da "10 liranın üzerinden değil, 8 liradan gümüş alan kazandı." değerlendirmesiyle cevap verdi.