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Turgut Altınok'un iddiası ortalığı karıştırdı

Turgut Altınok'un iddiası ortalığı karıştırdı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ankara'daki ekmek kuyrukları için Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni suçladı. Altınok, ekmeklerin bilerek geç getirildiğini ve uzun kuyrukların bu nedenle oluştuğunu ileri sürdü.

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ANKARA'nın Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ucuz ekmek kuyrukları için Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni suçladı. 

Altınok, Keçiören'deki bazı ekmek büfelerini ziyaret etti. Burada vatandaşlarla görüşen Başkan Altınok, ekmeklerin geç getirildiğini uzun kuyrukların da bu nedenle oluştuğunu ileri sürdü. Ekmek üzerinden siyaset yapılamayacağını belirten Altınok, "Vatandaşımızı bekletiyorlar, mağdur ediyorlar. Bu soğukta vatandaşı bekletmek onlara zulmetmektir." diye konuştu. 

Altınok şunları söyledi:

"Bunun siyaseti olmaz. Bu konuyu parti olarak, siyaset olarak kullanmak ve vatandaşları bu soğukta bekletmek siyasi ahlak ve edebe yakışmaz, önce insan olana yakışmaz. Ekmekleri saatinde getirin, gönderin, çıkartın, vatandaşlara bu karda, kışta, soğukta zulmetmeyin. Hiç kimse unutmasın ki belediyeler ve bütün kurumlar bu halkındır, vatandaşındır. Yuvalarınızda oturuyorsunuz; bir gün gelin, 2 saat ekmek kuyruğunda bekleyin, göreyim sizi. Her gün iki sefer bu kuyrukta bekleyen insanlarımıza günahtır, yazıktır."

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