Kripto para piyasasında en büyük vurgun Türkiye'de yaşandı

Yatırımcı sayısı ve kullanım alanları hızla artan kripto paralar ve borsalar büyük mağduriyetlerin de kapısını aralıyor. Türkiye de maalesef bu alanda başı çekiyor. Blok zinciri analiz platformu Chainalysis'in yaptığı bir araştırmaya kripto para piyasasında dolandırıcılık nedeniyle bir yıl içerisinde yaklaşık 134 milyar TL'lik kayıp ortaya çıkarken en büyük 'rug pull' ise Türkiye'de yaşandı.

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Blok zinciri analiz platformu Chainalysis'e göre 2021'de kripto para piyasasında dolandırıcılık nedeniyle 7,7 milyar dolar (yaklaşık 134 milyar TL) kaybedildi.

Platformun perşembe günü yayımladığı bir blog yazısında dolandırıcıların elde ettiği kazancın 2020'ye göre yüzde 81 arttığı vurgulandı.

Bu devasa artış, 'rug pull' adı verilen, nispeten yeni bir dolandırıcılık biçimiyle desteklenmişti.

Kripto para geliştiricilerinin paranın değerini yükselttikten sonra alım-satım işlemlerini durdurup elde ettikleri parayla kaçtığı ve projeyi terk ettiği dolandırıcılık biçimine 'rug pull' adı veriliyor.

Rug pull işlemleri 2020'de tüm kripto para dolandırıcılığının yüzde 1'ini teşkil ediyordu, bu oran 2021'de yüzde 37'ye çıktı, bu da 2,8 milyar dolarlık vurguna tekabül ediyor.

Uzmanlar bu dolandırıcıların genellikle yeni kullanıcıları hedef aldığını vurguluyor.

En büyük 'rug pull' Türkiye'de yaşandı

Chainalysis'in blog yazısında en büyük 'rug pull' vurgununun Türkiye'de yaşandığını belirtiliyor.