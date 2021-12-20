BIST 1.964
DOLAR 17,83
EURO 20,15
ALTIN 1.027,30
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı masada memur ve emekli zammı var! Erdoğan açıklayacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı masada memur ve emekli zammı var! Erdoğan açıklayacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda masadaki en önemli konulardan biri memur ve emekli maaşlarına yapılacak yıllık ek zamlar... Şimdi gözler Erdoğan'ın yapacağı açıklamada...

Abone ol

 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 16.50'de başladı.

 Kritik toplantıda döviz kurlarındaki oynaklık ve ekonomiye yansımalarının değerlendirilmesi beklenirken Merkez Bankası'nın dolar fiyatlarına doğrudan müdahaleleri ve sonuçları masaya yatırılacak. Toplantıda fahiş fiyat artışları ve stokçular da görüşülecek.

Yılın son Kabine toplantısının önemli maddelerinden biri de memur ve emekli maaşlarına yapılacak yıllık ek zamlar olacak. Toplantıda zam oranının belirleneceği kaydediliyor.

Salgında ek önlemler gelecek mi?

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında salgın konusunda yaşanan son gelişmeler de değerlendirilecek. Türkiye'de de rastlanan ve hızlı bulaşıcı özelliği saptanan Omicron varyantına ilişkin ek önlemlerin de toplantıda görüşülmesi bekleniyor.

Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yapacak.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Büyük müjde maaşlar düşmeyecek! Asgari ücretin üzerinde vergi ve AGİ devam edecek
Foto Galeri Büyük müjde maaşlar düşmeyecek! Asgari ücretin üzerinde vergi ve AGİ devam edecek Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Ülkücü Fırat Çakıroğlu'nun öldürülmesinde rektör ve yardımcılarına hapis istendi
Ülkücü Fırat Çakıroğlu'nun öldürülmesinde rektör ve yardımcılarına hapis istendi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Almanya'da dehşet anları! Tır ABD askeri araç konvoyuna daldı çok sayıda asker yaralandı
Almanya'da dehşet anları! Tır ABD askeri araç konvoyuna daldı çok sayıda asker yaralandı
Burdur'da okullar yarın tatil mi 21 Aralık Burdur Valiliği
Burdur'da okullar yarın tatil mi 21 Aralık Burdur Valiliği
Pınar Gültekin'in telefon şifresi geldi! 'Hemcinslerimle görüntülerimi çekti' demişti
Pınar Gültekin'in telefon şifresi geldi! 'Hemcinslerimle görüntülerimi çekti' demişti
PKK elebaşı Mustafa Karasu: Türk parası değeri düştü halk AK Parti MHP iktidarını düşürebilir
PKK elebaşı Mustafa Karasu: Türk parası değeri düştü halk AK Parti MHP iktidarını düşürebilir
Benzin ve motorine bir zam daha geldi! Bu gece yarısından itibaren geçerli
Benzin ve motorine bir zam daha geldi! Bu gece yarısından itibaren geçerli
Isparta'da okullar yarın tatil mi 21 Aralık Isparta Valiliği açıklaması
Isparta'da okullar yarın tatil mi 21 Aralık Isparta Valiliği açıklaması
Eşinin kazayla vurduğu Kübra'dan acı haber
Eşinin kazayla vurduğu Kübra'dan acı haber
Sezai Aydın kaç yaşında neden öldü hastalığı oğlu Arda açıkladı
Sezai Aydın kaç yaşında neden öldü hastalığı oğlu Arda açıkladı