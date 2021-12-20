Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı masada memur ve emekli zammı var! Erdoğan açıklayacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda masadaki en önemli konulardan biri memur ve emekli maaşlarına yapılacak yıllık ek zamlar... Şimdi gözler Erdoğan'ın yapacağı açıklamada...

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 16.50'de başladı.

Kritik toplantıda döviz kurlarındaki oynaklık ve ekonomiye yansımalarının değerlendirilmesi beklenirken Merkez Bankası'nın dolar fiyatlarına doğrudan müdahaleleri ve sonuçları masaya yatırılacak. Toplantıda fahiş fiyat artışları ve stokçular da görüşülecek.

Yılın son Kabine toplantısının önemli maddelerinden biri de memur ve emekli maaşlarına yapılacak yıllık ek zamlar olacak. Toplantıda zam oranının belirleneceği kaydediliyor.

Salgında ek önlemler gelecek mi?

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında salgın konusunda yaşanan son gelişmeler de değerlendirilecek. Türkiye'de de rastlanan ve hızlı bulaşıcı özelliği saptanan Omicron varyantına ilişkin ek önlemlerin de toplantıda görüşülmesi bekleniyor.

Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yapacak.