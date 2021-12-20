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Almanya'da dehşet anları! Tır ABD askeri araç konvoyuna daldı çok sayıda asker yaralandı

Almanya'da dehşet anları! Tır ABD askeri araç konvoyuna daldı çok sayıda asker yaralandı

Almanya'nın Bavyera eyaletinde bir tır ABD ordusuna ait askeri araç konvoyuna çarptı. Çok sayıda ABD askerinin yaralandığı belirtiliyor.

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Alman Haber Ajansı'nın (DPA) Oberpfalz Emniyet Müdürlüğü sözcüsüne dayandırdığı haberde, Parsberg kasabası yakınlarındaki A3 otoyolunda, bir tırın, emniyet şeridinde duran askeri konvoydaki araçlara çarptığı belirtildi.

Çarpma sonucu araçların alev aldığı ve ABD ordusuna bağlı askerlerin yaralandığı kaydedildi.

İlk belirlemelere göre 8 kişinin duman zehirlenmesinden hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Otoyolun, kazanın ardından her iki yönde trafiğe kapatıldığı belirtildi.

Bild gazetesinin haberinde de askeri konvoyun 3 araçtan oluştuğu kaydedilerek, ABD ordusuna ait araçların, yakındaki bir askeri alana gittiği ifade edildi.

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