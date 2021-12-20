Dolar 17 lirayı euro 20 lirayı aştı! Dolar ve euro faiz açıklamaları ile fırladı

Dolar kuru saat 12.30 itibariyle 17.50'yi euro ise 19.73'ü gördü. Dolar ve euro artışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşamki "Faizleri düşürmeye devam edeceğiz" çıkışı etkili oldu. Altın fiyatları da bin lirayı devirdi. Para piyasalarında sarsıntı var.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam İlim Yayma Vakfı ödül töreninde "Faizleri düşürüyormuşuz! Benden başka bir şey beklemeyin. Bir Müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğiz. Onu yapmaya devam edeceğiz. Hüküm bu!" dedi. Döviz kurlarında bir günde 2 lirayı bulan dalgalanmanın ardıdan hafta sonu piyasa kapalıyken dolar sakin bir dalgalanma yaşadı. Erdoğan'ın açıklaması sonrasında dolar ve euro yeni haftaya yeni rekorlarla başladı. Piyasaların açılışında dolar 17.52 lirayı, euro ise 19.74 lirayı test etti.

Saat 16:30 itibariyle piyasalar: Doların yükselişi durmuyor. Dolar 17.83 lirayı aşarken, euro 20 lirayı aştı ve 20.12 liradan işlem görüyor. Gram altın 1031 liradan, çeyrek altın ise 1.685 liradan satılıyor.

Saat 16:00 itibariyle piyasalar: Doların yükselişi durmuyor. Dolar 17.70 lirayı aşarken, Euro da 19.94 lirayı aşarak 20 liraya bir adım daha yaklaştı. Gram altın 1026 liradan, çeyrek altın ise 1.678 liradan satılıyor.

Saat 15:25 itibariyle piyasalar: Dolar 17.69 liranın üzerine çıkarken, euro 19.95 lirayı aştı ve 20 liranın kapısına dayandı. Gram altın 1024 liraya, çeyrek altın ise 1675 liradan satılıyor.

Saat 12:00 itibariyle piyasalarda durum: Dolar 17:52 lira seviyesinin üzerinde işlem görürken, euro da 19.74 iranın üzerinde. Gram altın 1013 liradan satılırken, çeyrek altın da 1.656 liradan satılıyor.

Saat 10:20 itibariyle piyasalar: Dolar 17.44 liranın üzerinde seyrederken, euro ise 19.63 liradan işlem görüyor. Gram altın 1014 lira iken çeyrek altın, 1.658 lira...

Saat 08:40 itibariyle piyasalar: Doların roket gibi yükselişi sürüyor. Dolar 17.57 lira seviyesini geride bırakırken, euro da 19.65 liraya geldi... Gram altın 1.010 liradan, çeyrek altın ise 1651 liradan satılıyor.

Saat 08:20 itibariyle piyasalarda son durum: Serbest döviz piyasasında dolar tekrar 187 liranın üzerine çıktı. Dolar 17.08 liradan işlem görürken, euro da 19.22 lirayı geride bıraktı. Gram altın 979 liradan çeyrek altın ise 1.601 liradan satılıyor

Saat 08:0 itibariyle piyasalarda son durum: Serbest piyasada dolar 17 liranın kapısına dayandı. Dolar 16.97 liranın üzerine çıkarken, euro 19 lirayı geçerek 19.11 liradan işlem görmeye başladı. Gram altın 976 lira, çeyrek altın ise 1.596 liradan satılıyor.



Saat 07:30 itibariyle döviz ve altın piyasası: Dolar yeni güne 16.80 lira seviyesinin üzerinde başladı. Euro ise 18.91 liranın üzerinde piyasanın açılmasını bekliyor. Gram altın 970 liradan, çeyrek altın ise 1.585 liradan satılıyor.

Milyonların gözü kulağı dolarda olacak



Döviz kurlarının bir günde 2 lirayı bulan dalgalanmalar yaşaması tüm Türkiye'yi tedirgin etti. Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz kurlarına müdahalelerinin de başarısızlıkla sonuçlanmasıyla iş dünyası da vatandaşlar da dikkatle doları takip etmeye başladı. Bugün piyasaların açılmasıyla birlikte milyonlar yine döviz kurlarını yakından takip edecek.

Dolar 17.25 lirayı görmüştü...

Geçen hafta TCMB'nin dövizde yaşanan büyük dalgalanmaya rağmen politika faizini yüzde 14'e indirmesi piyasalarda yaşanan gerilimin şiddetlenmesine neden oldu. TCMB'nin son iki haftada 6 milyar doları bulan 5 müdahalesinin dövizdeki yükselişi kontrol altına almaya yetmemesi kaygıları artıran bir faktör olarak öne çıktı.

TCMB cuma günü dolar 17 lirayı aşınca piyasalara doğrudan müdahale etti. Ancak dolardaki yükseliş sadece bir süre hız kestikten sonra gelen alımlarla kurlar yükselmeye devam etti. Nitekim cumartesi günü dolar 17.2500 lira ile rekor kırarken, Euro da serbest piyasada 19.4000 lira ile günü zirvede tamamladı.

Yüzde 51'lik kayıp yaşandı

TCMB son dört toplantıda 500 baz puan faiz indirirken, TL ilk faiz indirimi sinyalinin verildiği eylül ayı başından bu yana yüzde 51 değer yitirdi. Dolar ise yılbaşından bu yana yüzde 129 yükseldi. Öte yandan “Gerçekten ekonomik kurtuluş savaşı mücadelemizi başarılı bir şekilde sürdürüyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün bir kez daha düşük faiz politikasını savundu. Erdoğan, “Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olarak faize karşı olduğumu bu göreve geldiğimden beri hep söyledim. Çünkü faiz zengini daha zengin yapar, fakiri daha fakir yapar” ifadelerini kullandı.