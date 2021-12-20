PKK elebaşı Mustafa Karasu: Türk parası değeri düştü halk AK Parti MHP iktidarını düşürebilir

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, "Bu iktidarı düşürmek mücadele ile olur. Nasıl ki halk Türk parası değeri düştü. Direnebilir ve böyle AK Parti MHP iktidarını düşürebilir." dedi.

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Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, yayınladığı video ile CHP - İYİ Parti ve HDP'ye çağrıda bulundu.

Karasu, halkın sokağa dökülmesi gerektiğini belirterek muhalefete çağrıda bulundu.

Türk lirasının değerinin düşmesini gündeme getiren terörist Karasu, "Bu iktidarı düşürmek mücadele ile olur. Nasıl ki halk Türk parası değeri düştü. Direnebilir ve AK Parti MHP iktidarını düşürebilir." dedi.

AK Parti ve MHP'yi hedef gösteren Karasu 'İstediklerini yapamazlar. Bunlar yeni bir Türkiye yaratmak istiyorlar. Türk İslam sentezi diyorlar. Halk ayağa kalkmalı sokaklara çıkmalı. CHP İYİ Parti HDP bunların harekete geçmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.